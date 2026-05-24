Preocupa la caída de donantes jóvenes de sangre en Marratxí, Consell, Santa Maria y Santa Eugènia

La Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca ha dado a conocer una serie de estadísticas que afectan a los municipios de Marratxí, Consell, Santa Maria y Santa Eugènia. Los datos reflejan una preocupante falta de relevo generacional entre los donantes de sangre.

Según la entidad, la edad media de los donantes ha pasado de 42,5 a 45 años, una evolución que evidencia el envejecimiento progresivo de las personas que acuden a donar sangre. La situación preocupa especialmente porque el número de donantes menores de 35 años no aumenta, sino que mantiene una tendencia a la baja.

Desde la Hermandad advierten de que esta falta de renovación generacional puede tener consecuencias en el futuro, especialmente si no se consigue incorporar a nuevos donantes jóvenes. La disminución de donaciones podría afectar a las reservas de sangre disponibles en los hospitales y provocar retrasos en determinadas intervenciones quirúrgicas.

Ejemplos

Uno de los ejemplos más claros se observa en Marratxí. Entre 2019 y 2024, el número de campañas de donación pasó de 50 a 31. En ese mismo periodo, los donantes descendieron de 1.120 en 2019 a 925 en 2024, lo que representa una caída del 17% en cinco años.

Los datos también son negativos en el conjunto de los municipios analizados. En cuanto a nuevos donantes, entre 2019 y 2024 se ha registrado un descenso del 13,78% en Marratxí, del 7,64% en Consell y del 2,55% en Santa Eugènia. El único municipio que presenta un ligero incremento es Santa Maria, con una subida del 1,89%.

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Además de estas cifras, la máxima preocupación de la Hermandad de Donantes de Sangre es la escasa participación de personas menores de 33 años, una realidad que confirma el riesgo de que no exista un relevo generacional suficiente para garantizar las necesidades futuras de sangre en los hospitales.