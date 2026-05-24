Marratxí consolida el Frikifest como la gran cita juvenil y cultural del municipio

Marratxí celebró este sábado una nueva edición del Frikifest, la fiesta del orgullo friqui organizada por el Espai Jove del Ayuntamiento de Marratxí, que volvió a convertir el espacio de es Figueral en un gran punto de encuentro para jóvenes, familias y forofos al manga, los videojuegos, el cosplay, el K-Pop y la cultura geek. La jornada contó con una amplia programación de talleres, exhibiciones, juegos y actividades participativas que congregaron centenares de asistentes durante toda la mañana.

La quinta edición del Frikifest consolidó así un acontecimiento que, año tras año, se ha convertido en una de las propuestas juveniles más esperadas del calendario municipal. Desde primera hora de la mañana, los asistentes pudieron disfrutar de talleres de cómico manga, partidas de rol ambientadas en el universo de Stranger Things, scape rooms temáticos, talleres de origami y diseño de tote bags, fabricación de chapas y actividades relacionadas con los videojuegos, además de exhibiciones de combate con sables de luz al estilo de Star Wars y música K-Pop.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el desfile de cosplay, organizado con la colaboración de Shinigamis Mallorca, que reunió participantes de todas las edades caracterizados como personajes de anime, videojuegos, cine y cómic. El público llenó el recinto para disfrutar de una de las actividades más esperadas del festival, que volvió a poner en valor la creatividad y el talento de los participantes.

Durante la visita al acontecimiento, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, destacó la importancia de impulsar iniciativas dirigidas a la juventud y adaptadas a sus intereses actuales. "Acontecimientos como el Frikifest demuestran que Marratxí apuesta por una juventud activa, creativa y participativa. Ver tantos jóvenes y familias disfrutando plegados de esta jornada nos confirma que este tipo de propuestas tienen un gran valor social y cultural para el municipio", afirmó.

Por su parte, la regidora de Juventud, Carlota Ariza, puso en valor el crecimiento del festival y la implicación de los jóvenes en su organización y participación. "Queremos que los jóvenes de Marratxí sientan que tienen espacios donde expresarse libremente, compartir sus aficiones y relacionarse con otros jóvenes en un entorno seguro y dinámico. El Frikifest ya es una cita consolidada y continuaremos haciendo trabajo para que continúe creciendo cada año", señaló.

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Además de las actividades lúdicas, el acontecimiento contó con un mercadillo especializado con decenas de expositores y creadores locales vinculados al mundo del manga, la ilustración, la artesanía temática, el coleccionismo y la cultura alternativa, reforzando también el apoyo al pequeño comercio y al talento creativo.