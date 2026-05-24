La historia de la 'pauma': el tesoro artesanal que vuelve a latir en Mallorca

L’Art de la Pauma es una asociación sin ánimo de lucro nacida hace seis años en el entorno del Parc Natural de Llevant con un propósito claro: agrupar a los artesanos dedicados a la elaboración de obra de pauma, dar a conocer este proceso ancestral y evitar que una tradición profundamente arraigada en Mallorca caiga en el olvido.

Durante siglos, la elaboración de la llata —palmito— fue una actividad importante en la isla, especialmente en el Llevant y, de forma muy destacada, en Artà y Capdepera. Sin embargo, el oficio llegó a estar en serio riesgo de desaparición durante el siglo XX, cuando apenas quedaban personas dedicadas a esta labor.

Una de las reuniones en el Parc de Llevant. / Biel Capó

En sus inicios, la asociación reunía únicamente a seis artesanos, que exponían sus productos en una sala del centro de información del Parc Natural de Llevant. Hoy, la realidad es muy distinta: L’Art de la Pauma cuenta con más de 130 personas vinculadas al proyecto en toda Mallorca y ha conseguido extender los talleres de elaboración de pauma a 25 municipios de la isla.

La entidad se reúne cada miércoles en el Parc de Llevant con las personas de mayor experiencia, que transmiten sus conocimientos y técnicas a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, la asociación impulsa talleres en centros municipales, uno de sus objetivos principales para garantizar la continuidad del oficio.

El crecimiento de L’Art de la Pauma también ha traspasado las fronteras de Mallorca. Actualmente mantiene intercambios con artesanos de diferentes puntos de la Península y de Canarias, desde Cataluña hasta Alicante, Cádiz o La Gomera. Además, participa en encuentros anuales en lugares donde todavía se trabaja la llata, como s’Arracó, Puigpunyent o Andratx. Este sábado, la cita se celebró en Planícia.

La directiva de la entidad en la 'fira medieval' de Capdepera. / Biel Capó

La asociación solo acude a ferias y encuentros vinculados a la elaboración de la llata, manteniendo así una línea coherente con su objetivo de preservar y difundir este patrimonio artesanal. Cabe recordar que el garballó, la planta del palmito, se encuentra principalmente en la Serra de Llevant y en los dos extremos de la Serra de Tramuntana, en las zonas de Andratx y Pollença.

Guía

Uno de los proyectos en los que trabaja actualmente la asociación es la edición de un cuaderno guía de Sebastià Riera, colaborador de las Madones de sa Llata de Capdepera. La publicación recogerá muchas de las piezas elaboradas con palmito, junto con sus dimensiones, y será presentada durante la VI Setmana de l’Art de sa Pauma, que se celebrará en Capdepera durante la primera semana de junio.

Ses Madones de sa llata. / Biel Capó

El trabajo de la entidad ha recibido recientemente un importante reconocimiento fuera de Mallorca. Eixarcolant, una entidad catalana con sede en Igualada dedicada a la recuperación de plantas olvidadas, ha otorgado a L’Art de la Pauma el primer premio de Emprendimiento basado en conocimientos etnobotánicos. El galardón reconoce su proyecto de recuperación del conocimiento asociado a la recolección, tratamiento y transformación de la pauma. El premio incluye una dotación económica de 2.000 euros y la edición de un vídeo que resume la labor de la asociación, con locución de Neus Picó.

Actividad formativa

Entre sus logros recientes destaca también el reconocimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la elaboración de productos de pauma como actividad formativa. Esto permitirá que centros escolares, escuelas de adultos u otros espacios educativos puedan impartir formación sobre este oficio con titulación oficial y con subvención para cubrir gastos de docencia y material.

Este avance supone un respaldo al trabajo que la asociación ya venía realizando en los centros escolares del Llevant, donde sus integrantes acuden para enseñar el oficio a los jóvenes estudiantes y acercarles una tradición que forma parte de la historia de Mallorca.

La actividad de L’Art de la Pauma es constante. Además de participar en ferias de Mallorca, la asociación está presente en encuentros, ponencias y colaboraciones en distintos puntos de la Península y de Canarias. En junio celebrará la Setmana de l’Art de sa Pauma en Capdepera, una cita que combinará la parte artesanal con una vertiente lúdica y festiva, con cerveza artesanal, gastronomía y música en directo, entre otras propuestas.

Una imagen de la 'fira de la pauma' en Capdepera. / Biel Capó

Tras esta semana dedicada a la pauma, la asociación se adentrará de lleno en la temporada de recogida de la planta, tanto en zonas públicas del Parc de Llevant como en fincas privadas. Se trata de una labor pesada y minuciosa, pero imprescindible para disponer de la materia prima necesaria para elaborar las piezas de pauma.

El funcionamiento de esta asociación no sería posible sin la labor de las mujeres que durante siglos han trabajado la pauma y que ahora desean transmitir sus conocimientos para evitar su desaparición. También resulta clave el papel de las personas que, de forma altruista, se han puesto al frente del proyecto para dirigir la entidad.

La junta actual está formada por Carmen Hernández, presidenta; Aina Nadal, vicepresidenta; Joana Llull, tesorera; Catalina Piris, secretaria; y Maria Vives y Magdalena Vidal como vocales.

La recuperación de este oficio ha sido posible gracias al esfuerzo de L’Art de la Pauma, pero también al trabajo de otras personas y colectivos, como las Madones de sa Llata de Capdepera, que han transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

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Aunque la elaboración de la pauma ha conseguido alejarse del riesgo inmediato de desaparición, ahora el peligro afecta a la materia prima. El picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus, amenaza al garballó, Chamaerops humilis, atacando el tronco de la planta y pudiendo llegar a causarle la muerte. Un nuevo desafío para una tradición que, tras décadas de incertidumbre, vuelve a tener futuro en Mallorca.