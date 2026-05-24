La Colònia de Sant Jordi celebra el centenario del convento de Religiosas Franciscanas
Asistió al acto la presidenta Marga Prohens, muy vinculada durante los veranos de su infancia a la Colònia de Sant Jordi
Jaume Rigo
Este sábado la Colònia de Sant Jordi celebró el centenario de la bendición del convento de las Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia, el cual tuvo lugar exactamente cien años antes, el 23 de mayo de 1926.
La presencia de las religiosas en el núcleo pesquero había tenido lugar dos años atrás, en octubre de 1924, cuando la población formaba parte aún del municipio de Santanyí y las monjas se establecieron en una casa provisional por un corto período.
La celebración del centenario la presidió el rector Antoni Burguera y en ella hubo parlamentos de Sor Alicia Garcia, superiora general de las Franciscanas, de la superiora Sor Joana Cladera, del alcalde de ses Salines Guillem Mas y de la presidenta del Govern Balear Margalida Prohens, muy vinculada durante los veranos de su infancia a la Colònia de Sant Jordi y a las Religiosas Franciscanas. Después de la celebración actuó el coro local y acto seguido se ofreció un refrigerio en el convento centenario.
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