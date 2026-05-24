Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Real Mallorca a Segunda DivisiónManifestaciones Fascistas Sa FeixinaPolicías en Prácticas Salvan AhogadoCaída Gasto Alemanes
instagramlinkedin

La Colònia de Sant Jordi celebra el centenario del convento de Religiosas Franciscanas

Asistió al acto la presidenta Marga Prohens, muy vinculada durante los veranos de su infancia a la Colònia de Sant Jordi

Foto de familia de los asistentes a la celebración del centenario del convento de las franciscanas en la Colònia de Sant Jordi.

Foto de familia de los asistentes a la celebración del centenario del convento de las franciscanas en la Colònia de Sant Jordi. / Jaume Rigo

Jaume Rigo

Colònia de Sant Jordi

Este sábado la Colònia de Sant Jordi celebró el centenario de la bendición del convento de las Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia, el cual tuvo lugar exactamente cien años antes, el 23 de mayo de 1926.

La presencia de las religiosas en el núcleo pesquero había tenido lugar dos años atrás, en octubre de 1924, cuando la población formaba parte aún del municipio de Santanyí y las monjas se establecieron en una casa provisional por un corto período.

Noticias relacionadas

Prohens, Mas, Portell, Gomila y Escalas en el primer banco de autoridades.

Prohens, Mas, Portell, Gomila y Escalas en el primer banco de autoridades. / Jaume Rigo

La celebración del centenario la presidió el rector Antoni Burguera y en ella hubo parlamentos de Sor Alicia Garcia, superiora general de las Franciscanas, de la superiora Sor Joana Cladera, del alcalde de ses Salines Guillem Mas y de la presidenta del Govern Balear Margalida Prohens, muy vinculada durante los veranos de su infancia a la Colònia de Sant Jordi y a las Religiosas Franciscanas. Después de la celebración actuó el coro local y acto seguido se ofreció un refrigerio en el convento centenario.

TEMAS

  • centenario
  • Sant Jordi
  • Autoridades
  • Población
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere
  2. Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
  3. Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona
  4. Una serpiente de herradura en la playa de Palmira, en Peguera, asusta a bañistas y vecinos: “Venía por el agua”
  5. La compañía Blasson, propietaria del Punta Negra, compra el antiguo Casino de Calvià para levantar un hotel de lujo
  6. Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas
  7. Investigan por qué la concejala de Urbanismo de Llucmajor no paralizó las obras del polígono pese a reclamárselo los técnicos municipales
  8. Vecinos de la Serra de Tramuntana estallan contra los “excesos” en la carretera Ma-10

La Colònia de Sant Jordi celebra el centenario del convento de Religiosas Franciscanas

La Colònia de Sant Jordi celebra el centenario del convento de Religiosas Franciscanas

Sant Elm acoge una nueva edición de “Tasta Sant Elm” con una gran participación de vecinos y visitantes

Sant Elm acoge una nueva edición de “Tasta Sant Elm” con una gran participación de vecinos y visitantes

Calvià busca la implicación de los negocios turísticos en la correcta gestión de basuras

Calvià busca la implicación de los negocios turísticos en la correcta gestión de basuras

Un ciudadano extranjero retira las basuras acumuladas en los arcenes de la carretera de acceso a Sóller

Un ciudadano extranjero retira las basuras acumuladas en los arcenes de la carretera de acceso a Sóller

Preocupa la caída de donantes jóvenes de sangre en Marratxí, Consell, Santa Maria y Santa Eugènia

Preocupa la caída de donantes jóvenes de sangre en Marratxí, Consell, Santa Maria y Santa Eugènia

Binissalem celebra los 40 años de la escultura del Picapedrer con un homenaje a Guillem Terrassa

La historia de la 'pauma': el tesoro artesanal que vuelve a latir en Mallorca

La historia de la 'pauma': el tesoro artesanal que vuelve a latir en Mallorca

Aprovechamiento de bienes sin destino

Aprovechamiento de bienes sin destino
Tracking Pixel Contents