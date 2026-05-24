Un ciudadano extranjero retira las basuras acumuladas en los arcenes de la carretera de acceso a Sóller

La degradación ambiental y paisajística de los arcenes de la carretera del desvío ha llevado a un vecino de la zona a actuar ante la pasividad de las administraciones competentes.

Alex Sarson, un profesional procedente del sector de la construcción recientemente establecido en Mallorca con su familia y de origen británico, ha asumido voluntariamente la tarea de retirar la gran cantidad de basura acumulada en esta vía, un problema agravado por el constante abandono de residuos que generan los numerosos turistas y usuarios que transitan por la zona.

La intervención de Sarson ha puesto al descubierto un escenario alarmante en un tramo de apenas varios cientos de metros. Entre los hallazgos más destacados se cuentan desde restos de animales en descomposición (como una oveja muerta) hasta material altamente contaminante, incluyendo placas de uralita rotas, neumáticos, tapacubos, envases de medicamentos y residuos de la construcción. Asimismo, la radiografía del incivismo refleja una fuerte huella de la actividad de consumo y ocio, patente en la acumulación masiva de latas de bebidas alcohólicas y energéticas, vasos de café de grandes cadenas, bolsas de comida rápida, pañales sucios e, incluso, uniformes del personal de hostelería y restauración de Sóller y el Port.

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Según explica el propio Sarson, la motivación para iniciar esta recogida nace de la imposibilidad de ignorar la suciedad que se esconde bajo las hojas y los arbustos de la entrada principal al municipio y a la Serra de Tramuntana. El residente extranjero lamenta que la imagen actual de la carretera no hace justicia al paisaje y señala que, si bien hay una irresponsabilidad evidente por parte de quienes tiran objetos, es urgente una mayor implicación institucional. Por todo ello, Sarson reclama medidas básicas como limpiezas periódicas, especialmente antes y después de la temporada turística, y se ha ofrecido formalmente a recorrer el tramo afectado con el alcalde de Sóller para mostrarle directamente la gravedad de la situación y exigir que el problema deje de ser ignorado de manera sistemática.