Calvià busca la implicación de los negocios turísticos en la correcta gestión de basuras

El Ayuntamiento de Calvià ha iniciado una campaña informativa y de sensibilización dirigida a los comercios y negocios de las zonas turísticas para garantizar una correcta gestión de los residuos. La iniciativa ha arrancado en los núcleos de Peguera y Santa Ponça, donde personal de la empresa pública Calvià 2000, junto a agentes de la Policía Local, recorren los establecimientos para recordar la obligatoriedad de cumplir con los horarios establecidos y la correcta separación de residuos.

Esta campaña tiene un carácter informativo como paso previo a la aplicación de posibles sanciones. Desde el consistorio se ha avanzado que, en las próximas fechas, las visitas se extenderán al resto de zonas del municipio para asegurar que la actividad comercial convive con el civismo y la limpieza.

La teniente de alcalde responsable de Policía Local y Calvià 2000, Esperanza Catalá, ha señalado que la campaña obedece a la voluntad de «trabajar en dos líneas: la sostenibilidad y la imagen. Somos líderes en reciclaje de vidrio y papel, y queremos seguir siéndolo; algo que es posible, en buena medida, gracias a la implicación de los negocios». Catalá ha añadido que, aunque «la inmensa mayoría están muy concienciados, es necesario dar un tirón de orejas a aquellos que no cumplen. Exigimos buenas maneras y civismo a ciudadanos y visitantes, así que también debemos hacerlo con los comercios».

Los datos avalan el compromiso de Calvià con la economía circular. Actualmente, el municipio ocupa la posición más alta del ranking nacional de recogida selectiva de papel y cartón dentro del programa Pajaritas Azules, impulsado por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Calvià registra una cifra récord de 60,40 kilos por habitante, superando ampliamente la media nacional de 22,72 kg/hab y encabezando el listado de entidades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

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Asimismo, Calvià ha revalidado la Bandera Verde de Ecovidrio en la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes. Este reconocimiento consolida al municipio como uno de los destinos costeros más activos de las Illes Balears en materia de sostenibilidad, contando con la colaboración directa de más de 200 restaurantes, bares y chiringuitos que trabajan conjuntamente con Calvià 2000 para el reciclaje de envases de vidrio.