Binissalem celebra los 40 años de la escultura del Picapedrer con un homenaje a Guillem Terrassa

Binissalem ya tiene todo a punto para la celebración de la edición número 23 de la Fira de la Pedra, una feria que, como siempre, se celebra en el recinto de la plaza de la Iglesia, para muchos, el principal entorno en cuanto a patrimonio arquitectónico del pueblo se refiere y con la piedra como máximo exponente. El programa de actos arrancó el sábado y se prolongará hasta el domingo 31 de mayo con la celebración de la feria. Precisamente dentro de la plaza se encuentran instaladas dos imponentes esculturas de piedra, la dels Vermadors (1985) y la del Picapedrer, esta última todo un tributo a los canteros de Binissalem y que este 2026 cumplirá 40 años. Inaugurada el 23 de septiembre de 1986, en el marco de la Festa des Vermar, ambas son obra del escultor Guillem Terrassa Pol (Binissalem, 1934 - Ibiza, 2001).

Binissalem celebra los 40 años de la escultura del Picapedrer, obra de Guillem Terrassa. / J. Canut

Cabe resaltar que también ha sido este 2026 –el pasado 25 de febrero–, en el que se cumplieron 25 años de la muerte del artista, y veinte años desde que el Ayuntamiento le dedicó una calle del pueblo; una inauguración que tuvo lugar el 27 de mayo de 2006, precisamente en el marco de la Fira de la Pedra de ese año. Unas efemérides que, sin duda, han servido de motivo más que suficiente para que el Ayuntamiento, como entidad organizadora del evento, incluya dentro del programa de la feria un acto de homenaje al citado escultor, al cual acudirán, como invitados especiales, varios familiares del reconocido artista.

Biografía

Guillem Terrassa Pol nació en Binissalem el 15 de diciembre de 1934 y murió, en Ibiza, el 25 de febrero de 2001, a la edad de 66 años, después de sufrir una larga enfermedad.

Según la Enciclopedia de Ibiza y Formentera, Guillem Terrassa había empezado a trabajar a los 12 años en la cantera de Binissalem. Obtuvo nociones académicas en la Escuela de Bellas Artes de Palma, donde ingresó junto a su hermano mayor, Rafael, para estudiar dibujo.

Hacia 1960 se estableció en Ibiza, cuando llegó a la isla para jugar de portero en el equipo de fútbol Societat Esportiva Eivissa. Cabe decir que también había sido portero del Binissalem (por ejemplo, en la temporada 1957/1958). En Ibiza, las condiciones económicas ofrecidas por el club de fútbol no eran muy favorables y, desde muy pronto, compaginó el deporte con los trabajos de cantero, junto con otros trabajadores venidos de Binissalem, para las obras que se ejecutaron en el puerto.

Casado con Maribel Juan Roig desde 1964, empezó a trabajar por libre y, en breve, a dedicarse en exclusiva a la escultura. El taller de Guillem Terrassa se encontraba en el que sería su domicilio desde 1967, conocido como Can Terrassa o Can Castelló.

La escultura 'Picapedrer' de Guillem Terrassa en una imagen de la década de los 80. / .

Su afición por trabajar la piedra viva se dividía entre la fabricación de lápidas, trabajo con el que se ganó la vida durante muchos años, y los encargos de obra pública y esculturas que fue recibiendo, tarea en la que llegó a trabajar para otros artistas alemanes que llegaban a él guiados por sus buenas referencias.

Asimismo, destacó en la fabricación de chimeneas, escaleras, ventanas en la zona de Dalt Vila, altares, escudos nobiliarios o pilas bautismales (iglesia de Santa Cruz en Ibiza).

Básicamente autodidacta, Terrassa se enfrentaba al bloque de piedra con paciencia y constancia, hasta sacar del interior, como decía él mismo, la obra imaginada y previamente esbozada en arcilla. Sus creaciones son de talla clásica, conseguidas con escarpa y martillo, y siguiendo el denominado canon del 8 –la altura de la obra equivale a 8 cabezas– y habitualmente de gran tamaño. También tiene obra abstracta, fundamentalmente encargos.

Piedra de Binissalem

El material con el que mejor trabajaba era la llamada “pedra viva”, material difícil de esculpir, y preferentemente de Binissalem, puesto que era posible extraerla más netamente que en las canteras ibicencas. También trabajó la madera, el mármol y el grabado sobre granito.

Guillem terrassa nació el Binissalem en 1934 y falleció en Ibiza en 2001. / .

Obras del artista

Mucha de la obra de Guillem Terrassa se encuentra al aire libre en Ibiza: el monumento a la mujer campesina situado en la avenida de España (1987), frente al edificio de la Cruz Roja; la fuente situada en la plaza entre la calle de Anníbal y la calle de Antoni Palau (plaza de sa Font); el retablo de madera de la iglesia de Sant Josep de sa Talaia, la escultura del padre Palau y Santa Teresa, en la iglesia de Es Cubells; los atletas del polideportivo de sa Blanca Dona (1991), la escultura del marinero, dedicada a la gente del mar e instalada en el puerto de Ibiza (1986); el frontal del Ayuntamiento de Santa Eulàlia del Riu, el pescador de Sant Antoni de Portmany; y el Sant Crist de la capilla de la Clínica Vila. En Mallorca destacan los Vermadors (1985), en Binissalem; o la Hiladora de Montuïri (1997).

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El Ayuntamiento de Ibiza le ofreció ser maestro cantero pero lo rechazó, aunque recibió visitas del alumnado de Artes y Oficios en su taller para mostrar cómo trabajaba. En 1989 la Sala de Cultura de Sa Nostra acogió su primera exposición retrospectiva.