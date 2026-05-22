Son Macià alerta de la posible venta de Ca ses Monges para hacer adosados

La Associació de Veïns de Son Macià y la Comissió de Ca ses Monges han alzado la voz ante la falta de avances concretos en el proceso para recuperar Ca ses Monges como espacio público. Tras años de reuniones, conversaciones y compromisos sin materializarse, denuncian que el municipio sigue "sin garantías claras" sobre la adquisición y preservación de este enclave histórico.

La preocupación vecinal ha aumentado recientemente tras la aparición de un anuncio inmobiliario que plantea la construcción de seis viviendas adosadas con piscina en el solar. Las entidades advierten de que, si este proyecto se lleva a cabo, "el núcleo perdería uno de los pocos espacios centrales con capacidad real para acoger equipamientos públicos y proyectos comunitarios".

No obstante, el anuncio inmobiliario al que hacen referencia los vecinos de la localidad ubicada en el municipio de Manacor, del cual han difundido un enlace, ha sido borrado este viernes.

Ca ses Monges ocupa un lugar central en la memoria colectiva del pueblo. Según recuerdan ambas entidades cívicas, hace ahora un siglo, familias de Son Macià cedieron los terrenos para construir el convento de las Hermanas de la Caridad, que durante décadas desempeñó un papel clave en la vida social, educativa y sanitaria de la localidad. Desde su cierre, hace más de diez años, el complejo permanece sin un uso definido, mientras crece la incertidumbre sobre su futuro. Por ello, los vecinos exigen que el antiguo edificio religioso vuelva a ser propiedad del pueblo que ayudó en su construcción. El complejo está formado por dos edificaciones que ocupan cuatro solares.

Ante esta situación, tanto la asociación vecinal como la comisión consideran que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos concretos. Reclaman al Ayuntamiento que inicie de forma inmediata el expediente para adquirir la totalidad del recinto, que encargue los informes técnicos y jurídicos necesarios y que defina un calendario de actuación claro y verificable. También piden estudiar las herramientas urbanísticas que garanticen definitivamente su uso público.

Las dos entidades apuntan que el pueblo "ha tenido paciencia y ha buscado el diálogo", pero cuando falta un año para las elecciones municipales, muestran su preocupación por la inacción institucional tras un largo periodo de diálogo. “Ca ses Monges forma parte de la vida de muchas generaciones. No pedimos ningún privilegio, sino que este espacio siga sirviendo al pueblo en el futuro”, señalan desde la comisión.

En este contexto, advierten de que, si en las próximas semanas no se producen avances tangibles, impulsarán nuevas movilizaciones para reclamar que Ca ses Monges vuelva a manos públicas y se convierta en un espacio al servicio de la comunidad.

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La última movilización masiva para reclamar el uso público de Ca ses Monges se llevó a cabo en diciembre de 2024, cuando unos 150 vecinos y vecinas se concentraron en el exterior del edificio religioso para reivindicar que quede en manos del pueblo y no llegue a venderse a particulares que podrían construir viviendas de lujo. Cuando las últimas monjas abandonaron el convento, el solar de unos 1.200 metros cuadrados se puso a la venta con una gran decepción popular, ya que los terrenos donde se construiría el convento fueron comprados y cedidos a la congregación religiosa en 1939 por los propios vecinos para que las monjas atendieran las necesidades médicas y escolares del pueblo. En 2016, los ‘macianers’ supieron que los terrenos habían perdido su condición de solares destinados a usos sociales y educativos para convertirse en urbanizables.