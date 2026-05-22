Sóller exige al Consell “sacar del cajón” el proyecto para crear el vial cívico en la carretera del desvío

El pleno del Ayuntamiento de Sóller ha aprobado, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas con representación municipal, una moción presentada por el grupo municipal del PSOE que exige al Consell de Mallorca ejecutar el proyecto para convertir la carretera del desvío en un vial cívico. Actualmente esta actuación se encuentra en fase de proyecto.

La iniciativa, que contó incluso con los votos del PP, nace a raíz de lo que los socialistas califican de “parálisis” que sufre este proyecto de mejora vial en la comarca, concretamente la construcción del vial cívico y carril bici, así como la reforma integral del tramo de la carretera Ma-11 que conecta el casco urbano de Sóller con el Port.

La moción recuerda que hace dos años el gobierno insular anunció un plan general para la implantación de 60 kilómetros de viales cívicos en toda la isla, un conjunto de actuaciones destinadas a fomentar una movilidad sostenible, mitigar los efectos del cambio climático y ofrecer alternativas seguras para desplazamientos a pie o en bicicleta que actualmente solo se pueden realizar en vehículo privado. En el caso específico de Sóller, se prometió un vial que aprovecharía el trazado existente de la carretera para integrar vías ciclables y peatonales, para reducir el consumo de territorio y mejorar la seguridad del tráfico mediante la reducción de la velocidad y la siniestralidad.

Asimismo, el compromiso del ejecutivo insular incluía una reforma integral de la vía para dotarla de aceras y transformarla en una travesía urbana. La inversión prevista asciende a más de cinco millones de euros.

Proyecto paralizado

Sin embargo, la moción aprobada por el consistorio denuncia que el Consell de Mallorca mantiene este proyecto paralizado y “en un cajón” tras dos años y medio de mandato, sin que conste ningún tipo de avance, licitación ni redacción de anteproyectos.

Por esta razón, los grupos municipales han cerrado filas para exigir a la institución insular que desbloquee el proyecto con el fin de mejorar la seguridad en la carretera más transitada del valle. Por eso, el consistorio da un plazo máximo de tres meses para que presente el proyecto de mejora del carril bici y el vial cívico comprometido. De la misma manera, el acuerdo de la corporación local exige a la institución insular el detalle de un calendario preciso de actuaciones para tramitar y ejecutar de forma definitiva la reforma.