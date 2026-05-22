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Sóller crea una oficina que asesorará a los ciudadanos en materia de vivienda

Este nuevo servicio es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sóller y el Ibavi con el objetivo de centralizar y facilitar el acceso a la información sobre políticas públicas de vivienda

Una oficina del Ibavi.

Una oficina del Ibavi. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El pleno del Ayuntamiento de Sóller ha aprobado el plan de reconversión turística del municipio, un documento que ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular, mientras que Més y PSOE han votado en contra y la formación Seny se ha abstenido. En el marco del debate de este plan, la concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, ha anunciado una de las medidas vinculadas a este proyecto: la puesta en marcha, a partir del próximo lunes, de una nueva oficina municipal de vivienda destinada a asesorar directamente a la ciudadanía en esta materia.

Información

Este nuevo servicio es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sóller y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con el objetivo de centralizar y facilitar el acceso a la información sobre políticas públicas de vivienda. En una primera fase, la oficina se centrará en informar a los ciudadanos sobre el programa Lloguer Segur impulsado por el Gobierno, las condiciones de la Hipoteca Jove y las próximas promociones públicas que el Ibavi tiene previsto desarrollar en el municipio, concretamente las viviendas proyectadas en el antiguo cine Fantasio y en el edificio del Hospital.

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Sin embargo, la concejala Castañer ha avanzado que la intención del equipo de gobierno es que este espacio vaya ampliando sus competencias de manera progresiva y asuma nuevas funciones de asesoramiento y gestión de cara al futuro.

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