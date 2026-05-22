Sóller crea una oficina que asesorará a los ciudadanos en materia de vivienda
Este nuevo servicio es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sóller y el Ibavi con el objetivo de centralizar y facilitar el acceso a la información sobre políticas públicas de vivienda
El pleno del Ayuntamiento de Sóller ha aprobado el plan de reconversión turística del municipio, un documento que ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular, mientras que Més y PSOE han votado en contra y la formación Seny se ha abstenido. En el marco del debate de este plan, la concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, ha anunciado una de las medidas vinculadas a este proyecto: la puesta en marcha, a partir del próximo lunes, de una nueva oficina municipal de vivienda destinada a asesorar directamente a la ciudadanía en esta materia.
Información
Este nuevo servicio es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sóller y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con el objetivo de centralizar y facilitar el acceso a la información sobre políticas públicas de vivienda. En una primera fase, la oficina se centrará en informar a los ciudadanos sobre el programa Lloguer Segur impulsado por el Gobierno, las condiciones de la Hipoteca Jove y las próximas promociones públicas que el Ibavi tiene previsto desarrollar en el municipio, concretamente las viviendas proyectadas en el antiguo cine Fantasio y en el edificio del Hospital.
Sin embargo, la concejala Castañer ha avanzado que la intención del equipo de gobierno es que este espacio vaya ampliando sus competencias de manera progresiva y asuma nuevas funciones de asesoramiento y gestión de cara al futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- Una serpiente de herradura en la playa de Palmira, en Peguera, asusta a bañistas y vecinos: “Venía por el agua”
- Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas
- Investigan por qué la concejala de Urbanismo de Llucmajor no paralizó las obras del polígono pese a reclamárselo los técnicos municipales
- Investigan irregularidades en las obras de urbanización del polígono de Llucmajor
- La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana
- La lluvia devuelve el esplendor al albaricoque de Porreres: más producción, mejor calidad y primeros ecológicos en la cooperativa