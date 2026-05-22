El PSOE exige al Consell que construya "de una vez" la rotonda de Cala Sant Vicenç

El PSIB-PSOE ha reclamado este viernes al Consell de Mallorca que ponga fin a "años de inacción" y ejecute de inmediato la rotonda de acceso a la carretera de Cala Sant Vicenç, una infraestructura largamente reivindicada por el Ayuntamiento de Pollença, además de entidades, vecinos y conductores. La demanda incluye también la rotonda pendiente en el entorno del polígono, ambas obras consideradas "imprescindibles" para garantizar la seguridad vial en un tramo especialmente conflictivo de la Ma‑2200, la carretera que une Pollença y el Port de Pollença.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciado la "falta de compromiso" del gobierno insular. "Un incumplimiento más del (presidente del Consell de Mallorca) señor Galmés en la carretera de Pollença a 'U Moll' donde es necesaria una rotonda. Así que al señor Galmés le queda un año para hacer realidad esta rotonda tan necesaria", ha afirmado Fernández, que ha remarcado que "la vía registra una elevada intensidad de tráfico, especialmente en temporada alta, y que la carencia de una infraestructura adecuada incrementa el riesgo de accidentes y retenciones".

Por su parte, el alcalde de Pollença, Martí March, ha recordado que esta reivindicación "es histórica y ampliamente compartida por la ciudadanía". "Hace muchos años que se reclama por parte del Ayuntamiento de Pollença que hacer las rotondas es necesario por una cuestión de seguridad. Hemos pedido muchas veces que aquí se haga la rotonda necesaria junto con otra al lado del polígono. Es una cuestión de seguridad porque realmente es una carretera peligrosa e incluso los propios técnicos del Consell lo han dicho".

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March ha insistido en que la seguridad debe prevalecer por encima de cualquier otro interés: "reclamamos que, además de intereses políticos que puedan tener otros municipios, como mínimo que se priorice la seguridad en la rotonda de Pollença. Creo que realmente el señor Galmés y todo su equipo de gobierno debería entender que la seguridad es clave en una situación como la que tenemos con tanta gente en la carretera, especialmente durante la temporada turística alta".