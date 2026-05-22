Parques solares: el valor ecológico se lucha parque a parque

Tanto por su dimensión como por su contenido y ubicación, era difícil sostener la viabilidad de los macroparques solares proyectados en Son Verí de Marratxí y mucho más hacerlo en base a una energías limpias que, ya en su propio concepto, no pueden entrar en confrontación con los valores del medio natural.

Aún así, la expansión de placas ideadas –unas 30.000 en casi 20 hectáreas de suelo rústico– obtuvo en mayo de 2024 los informes favorables de un Consell que ahora queda en mal. Quizás entenderá el mensaje de la conveniencia de revisar algunas de sus formas de actuar.

El Govern desautoriza el cambio de lo poco que queda de garriga y pinar en Son Verí por una gran expansión de placas solares. Queda la duda de saber qué hubiera ocurrido caso de no contar con la oposición contundente del ayuntamiento de Marratxí y de un colectivo social sensibilizado y activo. Ahora mismo importa que la decisión está tomada y que ante ella solo cabe contestación administrativa o judicial. Se ha impuesto una lógica que, en este caso, ha hallado buen amparo en las disposiciones legales vigentes. El proyecto, carente de estudio de impacto ambiental y con la picardía de intentar ampliación en la fase de alegaciones, ha chocado con las normativas de impacto ambiental que afectan a la zona y nada le han importado las afecciones a hábitats protegidos y especies animales catalogadas. Tampoco ha reparado en los efectos acumulativos en relación a parques solares próximos ni se ha planteado alternativas de ubicación.

Es una empresa gaditana con el foco –los intereses– puestos sobre Marratxí. Esta también va siendo una constante. La mayoría de parques fotovoltaicos que se impulsan en Mallorca se corresponden con iniciativas foráneas que poco o nada tienen que ver con la realidad insular, la disponibilidad del territorio y sus condiciones.

De ahí que la salvaguarda del medio natural y de los valores ecológicos deba librarse parque a parque. La falta de una planificación de conjunto de estas instalaciones solares tampoco contribuye a clarificar y facilitar las cosas.