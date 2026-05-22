Més per Marratxí denuncia vertidos de aguas residuales en el torrente de Coanegra

El grupo Més per Marratxí ha denunciado este viernes la presencia continuada de vertidos de aguas residuales en el torrente de Coanegra, una situación que, según la formación, está generando malos olores, degradación ambiental y un claro riesgo sanitario en una zona urbana y residencial del municipio de Marratxí.

Según han explicado, las imágenes recogidas en el lugar evidencian la presencia persistente de aguas sucias, restos contaminantes y acumulación de residuos en el lecho del torrente. Desde la formación ecosoberanista advierten que no se trata de un episodio puntual, sino de un problema que podría estar cronificándose y que afecta directamente al ecosistema y a la calidad ambiental del entorno.

El partido considera especialmente grave que estos vertidos se produzcan en un espacio próximo a viviendas y zonas de paso habitual, y critica la falta de intervención por parte de las administraciones competentes. En este sentido, reclaman una investigación inmediata para determinar el origen de los derrames y la adopción de medidas urgentes que eviten su continuidad.

La portavoz de la formación, Aina Amengual, ha sido contundente al respecto: “Es inadmisible que el torrente de Coanegra presente este estado de degradación y que nadie actúe con contundencia. Estamos hablando de aguas residuales a cielo abierto, con las consecuencias ambientales y sanitarias que esto comporta”.

Una de las imágenes difundidas por Més per Marratxí. / Més per Marratxí

Amengual ha añadido que “no podemos normalizar imágenes como estas” y ha insistido en que la protección del medio ambiente y la salud pública deben ser una prioridad. Asimismo, ha exigido que se depuren responsabilidades una vez se identifiquen las causas de los vertidos.

Desde Més per Marratxí también reclaman un refuerzo en las tareas de vigilancia y mantenimiento de los torrentes y espacios naturales del municipio, así como una mayor coordinación entre el Ayuntamiento y los organismos responsables en materia hidráulica y de saneamiento.

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La formación asegura que continuará haciendo seguimiento de esta problemática y trasladando las quejas vecinales, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, limpio y ambientalmente saludable para el conjunto de la ciudadanía.