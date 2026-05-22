MATER abre en Santa Eugènia una vivienda supervisada para personas con discapacidad

Santa Eugènia cuenta con una nueva vivienda supervisada de MATER, un hogar pensado para que nueve personas con discapacidad puedan desarrollar su vida cotidiana en un entorno cercano, comunitario y plenamente integrado en el municipio. La vivienda, cuyas plazas están concertadas con el IMAS, responde a un modelo de atención que busca apostar por espacios más pequeños, familiares y vinculados a la vida del pueblo. El objetivo es que las personas residentes puedan vivir con los apoyos que necesitan, pero también con autonomía, arraigo y participación en su entorno.

La inauguración de este viernes ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, además de representantes de MATER.

Durante la visita, Galmés ha hecho hincapié en que este tipo de viviendas reflejan el modelo de atención que el Consell quiere seguir impulsando: recursos “pequeños, humanos e integrados dentro de los pueblos”, que permitan a las personas con discapacidad construir su propio proyecto de vida con acompañamiento y dentro de la comunidad.

En la misma línea, Guillermo Sánchez ha remarcado que la inclusión real pasa por algo tan cotidiano como poder formar parte de la vida del pueblo, mantener relaciones con el entorno y participar en la comunidad con los apoyos adecuados. También ha subrayado la importancia de la colaboración con entidades sociales como MATER para avanzar hacia una red de recursos más flexible, cercana y adaptada a cada persona.

La nueva vivienda no solo supone una oportunidad para sus residentes, sino también para el propio municipio. Este modelo favorece la convivencia, ayuda a crear vínculos reales entre las personas usuarias y el entorno, y contribuye a una Mallorca más cohesionada e inclusiva. Además, reconocen desde el Consell de Mallorca, permite descentralizar servicios que tradicionalmente se han concentrado en Palma o en grandes núcleos urbanos, acercando los apoyos especializados a otros puntos de la isla.

Atención en la persona

El recurso de Santa Eugènia sigue la línea de la vivienda inaugurada recientemente en Bunyola, también orientada a una atención centrada en la persona y a la vida comunitaria. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia del Consell de Mallorca y del IMAS para reforzar una red de apoyos más próxima, territorialmente equilibrada y menos institucionalizada.

La vivienda se enmarca en el Plan de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad impulsado por el Consell de Mallorca, que prevé la creación de 137 plazas durante 2026, con una inversión global de 3,7 millones de euros. El plan contempla distintas fórmulas, como viviendas supervisadas, plazas residenciales y complementos de apoyo a la vida independiente, siempre con la participación de entidades del tercer sector social.

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Con la apertura de este nuevo hogar en Santa Eugènia, MATER, el Consell de Mallorca y el IMAS dan un nuevo paso hacia un modelo que pone el foco en la autonomía, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas con discapacidad, haciendo posible que puedan vivir no solo en un pueblo, sino como parte activa de él.