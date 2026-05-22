La Mancomunitat del Pla recibe 8,1 millones para proyectos turísticos

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha visitado Lloret de Vistalegre, acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, pare reunirse con la alcalde del municipio, Sebastià Amengual, y el gerente de la Mancomunitat del Pla, Joan Cifre, además de los alcaldes de Algaida, Margalida Fullana; de Santa Eugènia, Pep Luís Urraca; de Costitx, Antoni Salas; de Sencelles, Joan Carles Verd; de Sineu, Tomeu Mulet; de Llubí, Magdalena Perelló y de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, que también ejerce de presidente de la FELIB.

El objetivo era conocer el estado de las más de cuarenta actuaciones de mejora turística financiados por el Consell de Mallorca en los doce municipios que integran la Mancomunitat, así como para reforzar la coordinación entre administraciones.

La institución insular, mediante las ayudas de la convocatoria del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), ha financiado un total de 27 proyectos, por un importe superior a los 8,1 millones de euros.

Las actuaciones impulsadas en los municipios del Pla incluyen proyectos de recuperación patrimonial, mejora de la accesibilidad, creación y adecuación de rutas cicloturísticas y senderistas, embellecimiento urbano, rehabilitación de espacios culturales y actuaciones de movilidad sostenible.

Los doce municipios de la Mancomunitat del Pla también se han beneficiado de nuevas actuaciones de mejora turística, correspondientes a las convocatorias de 2025 y 2026, con una inversión conjunta de más de 418.000 euros.

Con estas actuaciones, "el departamento de Turismo reafirma el compromiso con los municipios de interior y con un modelo turístico que contribuya a preservar la identidad de los territorios, mejorar la calidad de vida de los residentes y generar valor añadido a través de un turismo sostenible y desestacionalizado".

Durante la jornada, en la cual también se han visitado algunas de las actuaciones que se han ejecutado en Lloret de Vistalegre, se ha realzado la importancia de continuar diversificando la oferta turística de Mallorca y de reforzar los atractivos de los municipios de interior, apostando por un modelo basado en la sostenibilidad, el patrimonio, el paisaje y la identidad local.

El consller Ginard ha destacado que «los municipios de interior tienen una realidad y unos reclamos diferentes de los municipios de costa. El turismo de interior busca autenticidad, patrimonio, cultura, gastronomía, paisaje y tranquilidad, y en el Consell de Mallorca queremos continuar dotando a estos pueblos de recursos e infraestructuras, para que puedan consolidar una oferta turística propia, diferenciada y de calidad».

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Por su parte, el gerente de la Mancomunitat, Joan Cifre, ha agradecido «la colaboración institucional y el apoyo continuado del Consell de Mallorca en los municipios de la Mancomunitat», y ha destacado que «estas inversiones permiten mejorar espacios públicos, recuperar patrimonio, crear nuevas experiencias y reforzar el atractivo de nuestros pueblos».