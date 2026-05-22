La Fraternidad Verbum Dei celebra el centenario de su fundador, Jaume Bonet

La localidad de s’Alqueria Blanca albergó este jueves la celebración del centenario del nacimiento del fundador de Verbum Dei, Jaume Bonet Bonet Marranxa, nacido en las afueras de este mismo núcleo, en can Marranxa, el 21 de mayo de 1926.

Ordenado presbítero en 1952 en el Congreso Eucarístico de Barcelona, Jaume Bonet fundaba en 1963 la Fraternidad Eclesial Verbum Dei, en colaboración con los arzobispos de Madrid, Enrique Tarancón y Ángel Suquía, que impulsaron un proyecto que se expandió por los cinco continentes del planeta.

JAUME BONET / dm

Actualmente el centro principal se encuentra en Loeches (Madrid) donde Jaume Bonet murió el 25 de junio de 2017 para ser enterrado en el centro de Siete Aguas (Valencia). En Europa la Fraternidad se introdujo en las principales universidades de Roma, París y Londres.

Venido desde Roma, Sergio Rodríguez Ramírez, Superior General de los Misioneros Verbum Dei, manifestaba a este periódico que la organización del acto, junto con misioneros mallorquines, empezó en octubre de 2025 y que en s’Alqueria Blanca se dieron cita 150 representantes de la comunidad pertenecientes a 32 países de los cinco continentes de una familia que suma 30.000 personas en el mundo.

Los seguidores de Jaume Bonet visitaron en la mañana del jueves la casa de can Marranxa, donde nació el fundador hace cien años y la casa de sa Teulera donde pasó su infancia. Por la tarde se ofició una misa presidida por el obispo de Mallorca Sebastià Taltavull en una iglesia parroquial de s’Alqueria Blanca abarrotada de fieles.