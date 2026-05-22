Los Bonos de Producto Local suben hasta los 100 euros por consumidor

Vuelve la campaña de Bonos de Producto Local y lo hace con bonos de hasta 100 euros por consumidor. La conselleria de Agricultura pone en marcha una nueva edición de esta iniciativa que está dotada con un millón de euros y busca paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el sector primario de las islas.

La campaña de 2026 introduce mejoras respecto a la primera edición. En concreto, el importe máximo por beneficiario pasa de 60 a 100 euros, distribuidos en 10 bonos de 10 euros, que se podrán utilizar aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los operadores adheridos. Además, los bonos tendrán carácter nominativo, con el objetivo de “garantizar una gestión más ordenada, transparente y equilibrada de la convocatoria”.

La campaña se dirige a personas físicas mayores de 18 años residentes en Baleares. Los bonos se podrán canjear en establecimientos y puntos de venta adheridos. Podrán adherirse explotaciones agrarias, puntos de venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agrarias y agroalimentarias, industrias alimentarias, asociaciones o agrupaciones de productores y otros establecimientos donde se produzca, se elabore y se comercialice producto local.

Cabe remarcar que la campaña solo incluye productos que cumplen la definición legal de producto local; es decir, productos agrícolas cultivados en Baleares; productos ganaderos producidos en el archipiélago; productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura; alimentos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o indicación geográfica; productos transformados elaborados en las islas con ingrediente primario local, así como otros productos vinculados al sector primario y al territorio.

Funcionamiento

La tramitación debe realizarse a través de la web www.bonsproductelocal.com, desde la cual los operadores pueden formalizar la adhesión a la campaña. Posteriormente, los consumidores podrán activar los bonos y consultar los establecimientos participantes. Según el calendario previsto, el plazo de adhesión de los productores se ha abierto este 21 de mayo y se mantendrá durante siete días hábiles. La activación de los bonos por parte de los consumidores está prevista a partir del 4 de junio, y el periodo de canje comenzará el 8 de junio y se prolongará hasta el 7 de agosto de 2026 o hasta que se agoten los bonos.

La campaña dispone de 909.250 euros efectivos para bonos, equivalentes a 90.925 bonos de 10 euros. Además, la convocatoria prevé criterios de corrección territorial para favorecer una distribución equilibrada entre islas, con un incremento del 30 % para Formentera y del 20 % para Ibiza y Menorca.

«En un momento de incertidumbre internacional, queremos que cada euro público tenga un impacto real sobre el sector», ha señalado el conseller Joan Simonet, que ha recordado que la iniciativa «no solo incentiva el consumo, sino que refuerza la relación directa entre productores y consumidores y ayuda a mantener viva la actividad agraria, ganadera, pesquera y agroalimentaria de Baleares”.

Simonet ha destacado que esta campaña «es una medida concreta dentro de la respuesta extraordinaria del Govern ante los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio». En este sentido, ha remarcado que «el sector primario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción y, por ello, activamos instrumentos que tengan un impacto directo: ayudan a los productores, incentivan el consumo de proximidad y refuerzan la economía real de nuestras islas».

Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha subrayado que «queremos que esta convocatoria llegue al mayor número posible de productores y consumidores. Por ello, incrementamos el importe de los bonos hasta los 100 euros por persona e introducimos el carácter nominativo, que permite una gestión más ordenada y transparente. El producto local es calidad, proximidad y confianza, y esta campaña facilita que la ciudadanía lo elija en su compra habitual», ha afirmado.

La campaña se desarrolla con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca, que gestionará la plataforma digital para la adhesión de operadores, la activación de los bonos y la consulta de establecimientos participantes.