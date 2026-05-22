Artà defiende que el servicio de socorrismo incorpora mejoras y garantiza una mayor seguridad

El Ayuntamiento de Artà ha informado este viernes que el servicio de salvamento y socorrismo de las playas se encuentra actualmente en fase de exposición pública dentro del proceso de licitación del nuevo contrato, elaborado de acuerdo con criterios técnicos y con la normativa vigente.

El Consistorio explica que la nueva propuesta supone un incremento de 122.866,32 euros respecto al contrato anterior, que pasa de 153.277,26 a 276.143,58 euros. "Este aumento permite incorporar mejoras en el servicio a partir de las necesidades detectadas en los últimos años y garantizar una atención más adecuada a los usuarios, así como adaptar los costes laborales a los salarios previstos en el nuevo convenio colectivo del sector", asegura la institución. El contrato estará vigente hasta finales de la temporada de verano de 2029.

El Ayuntamiento añade que el diseño del servicio tiene en cuenta las particularidades del litoral de Artà, formado mayoritariamente por playas vírgenes sin dotación de servicios, como Cala Torta y sa Canova. "Esta realidad condiciona el modelo de vigilancia y asistencia, a diferencia de la playa de la Colònia, ubicada en un entorno urbano", subraya.

En este sentido, "la nueva propuesta plantea una organización del servicio más ajustada al uso de las playas, con una redistribución de las horas de vigilancia a lo largo de la temporada para adaptarlas a la afluencia de usuarios y características de cada zona de baño". Esta planificación permite ampliar la cobertura en el conjunto de temporada y optimizar los recursos disponibles, sostiene la institución.

"Los pliegos del nuevo contrato contemplan, igualmente, la posibilidad de adaptar los horarios en función de las necesidades que se puedan detectar a lo largo de la temporada, para mantener una respuesta adecuada a cada situación".

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En cualquier caso, sigue el Ayuntamiento 'artanenc', "el dispositivo previsto cumple con los requerimientos mínimos establecidos por los decretos autonómicos en materia de emergencias y garantiza los niveles de seguridad exigidos por la normativa". El servicio se ha definido con el objetivo de ajustar los recursos disponibles a las necesidades del municipio y al uso real del litoral.