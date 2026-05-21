'The Times' incluye siete hoteles de Calvià en una lista de los mejores establecimientos familiares de Mallorca

El diario británico The Times ha incluido siete hoteles de Calvià en una selección de los veinte mejores establecimientos de Mallorca para vacaciones familiares, según ha informado el Ayuntamiento.

Los hoteles citados son, entre otros, el St. Regis Mardavall Mallorca Resort, en Costa d’en Blanes; el Castell Son Claret, en Es Capdellà; el Hotel Bonsol Resort & Spa, en Illetes; y el Meliá Calvià Beach, en Magaluf.

El listado supone que más de un tercio de los establecimientos seleccionados por el periódico británico se encuentran en Calvià. La presencia de hoteles de distintas zonas del municipio refleja el peso de la oferta familiar en enclaves como Costa d’en Blanes, Illetes, Magaluf y Es Capdellà.

El Consistorio también ha destacado otras menciones recientes al municipio en prensa internacional y especializada. El medio Travelling for Business ha publicado un artículo sobre la transformación turística de Magaluf, mientras que Selling Travel ha incluido Calvià entre cinco propuestas europeas de vacaciones activas vinculadas al senderismo.

La nota municipal enmarca esta aparición en una serie de publicaciones recientes sobre el destino en medios internacionales. Entre ellas figuran artículos sobre la evolución turística de Magaluf, propuestas de senderismo y la repercusión de la ruta de selfis impulsada en la zona.

Además, el Ayuntamiento recibe esta semana a siete periodistas procedentes de Suecia, Reino Unido, Alemania y Austria, que visitarán distintos puntos del municipio, como el Puig de sa Morisca, la finca de Galatzó, la playa del Mago, las Illes Malgrats, Calvià vila y Es Capdellà.