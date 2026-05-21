Quejas vecinales por el estado de la carretera de Galilea: el Consell repara un muro de urgencia y prepara una mejora integral

Esta semana los vecinos de Galilea han vuelto a denunciar el mal estado de la carretera que conecta Puigpunyent con es Capdellà, en Calvià, especialmente en el tramo de acceso al núcleo de Galilea. Sus quejas se remontan al 2020. Los residentes aseguran estar “asustados” por el deterioro de la vía y advierten de que algunos puntos presentan una situación “muy peligrosa”.

Los vecinos temen por el estado de la vía. / DM

“Parece que la carretera se va a derrumbar”, lamentan los vecinos, que reclaman una actuación urgente del Consell de Mallorca, cuyo departamento de Carreteras este martes visitó la zona. Según explican los vecinos, el firme se encuentra cada vez más deteriorado, con numerosos baches y zonas que generan inseguridad tanto para conductores como para ciclistas.

“Parece que la carretera se va a derrumbar” Vecinos de Galilea

Uno de los puntos que más preocupa se encuentra en la carretera MA-1032, en el tramo entre Puigpunyent y Galilea. Los residentes señalan que la situación se ha agravado por el tránsito de vehículos y, especialmente, por el paso de camiones pesados vinculados a obras que se están llevando a cabo en la zona.

Los vecinos temen por el estado de la vía. / DM

Impacto de un camión

Desde el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca han informado de que se actuará en el punto kilométrico 7,500 de la MA-1032 para reparar una grieta provocada por el impacto de un camión contra un muro, lo que ha generado filtraciones de agua en el muro de contención. Los técnicos consideran que, por precaución, es necesario intervenir en la zona y restringir el paso de vehículos pesados.

La reparación obligará a cortar un carril, ya que la carretera tiene en ese punto una anchura de apenas 4,47 metros, por lo que se dará paso alternativo a los vehículos. Los trabajos han empezado este miércoles y se prolongarán hasta el 27 de mayo con horario de 7 a 18 horas. No obstante, fuera de ese horario la vía seguirá cerrada al paso de camiones.

Durante este periodo, los camiones no podrán circular en sentido Puigpunyent-Galilea. La ruta alternativa de entrada a Galilea para estos vehículos será por es Capdellà. Quedarán exceptuados de esta restricción los minibuses del TIB y los vehículos de transporte escolar. El corte quedará señalizado mediante carteles.

Más allá de esta reparación puntual, los vecinos insisten en que la carretera entre Galilea y Puigpunyent “es la gran olvidada”. Denuncian que desde hace años no se realizan actuaciones de mejora y aseguran sentirse “ciudadanos de segunda”. Los residentes recuerdan que sí se han ejecutado algunas intervenciones en el tramo que va de es Capdellà a Galilea, pero no en la carretera que conecta Galilea con Puigpunyent. “Nada de nada. Es un desastre. Lo único que se hizo fue colocar las barreras protectoras de madera hace cuatro años”, critican.

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El Consell, por su parte, señala que esta carretera está incluida en un proyecto de refuerzo de firme y remodelación que afecta a la vía que une Peguera con Esporles pasando por Galilea. Según Carreteras, el proyecto, con una inversión cercana a los cinco millones de euros, se encuentra en fase de redacción y está a punto de entrar en licitación.