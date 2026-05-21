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La psicóloga Patricia Ramírez dará en Peguera las claves para mejorar el bienestar emocional

La conocida ‘Patri Psicóloga’ inaugurará el ciclo Sana-mente con una conferencia sobre deporte, gestión de la presión y salud emocional el próximo 13 de junio

Un momento de la presentación del acto.

Un momento de la presentación del acto. / CIM

EP

Calvià

El Casal de Peguera acogerá el próximo 13 de junio una conferencia de la psicóloga y divulgadora Patricia Ramírez con la que se estrenará el ciclo 'Sana-mente: el deporte como herramienta del bienestar emocional'.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la actividad se celebrará entre las 10.00 y las 12.00 horas y abordará distintas herramientas para mejorar el bienestar emocional y gestionar la presión en el entorno profesional y personal.

Ramírez, conocida en redes sociales como 'Patri Psicóloga', está especializada en psicología del deporte y ha trabajado con clubes y deportistas de alto rendimiento.

Licenciada en Psicología y doctora en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, la ponente imparte habitualmente talleres y seminarios centrados en estrategias de gestión emocional aplicadas al día a día.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado durante la presentación del evento la trayectoria de Ramírez y ha defendido la importancia de cuidar la salud emocional vinculada a la práctica deportiva.

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