Pollença refuerza su seguridad para hacer frente a incendios, inundaciones y emergencias

El Ayuntamiento de Pollença ha hecho público su Plan de Emergencias Municipal (PEMU), un documento clave que permitirá mejorar la respuesta del municipio ante posibles situaciones de riesgoy garantizar la protección de la población, los bienes y el entorno natural.

Este plan se configura como la herramienta básica de planificación y coordinación a nivel local, en conexión con los sistemas de protección civil de ámbito superior, especialmente con el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Balears (PLATERBAL). Su objetivo principal es organizar de forma eficaz la actuación de los servicios municipales ante emergencias.

El PEMU identifica los principales riesgos que afectan al término municipal, entre los que destacan las inundaciones, los incendios forestales, el riesgo sísmico, los fenómenos meteorológicos adversos y las situaciones derivadas de grandes concentraciones de personas. A partir de este análisis, el documento define medidas de prevención, actuación y respuesta.

Además, el plan establece los sistemas de aviso a la población, los protocolos de coordinación con el servicio de emergencias 112, así como las posibles medidas de evacuación y confinamiento. También concreta rutas de evacuación, puntos de concentración, espacios habilitados como albergues y los recursos disponibles para hacer frente a una emergencia.

Para su elaboración, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis del territorio de Pollença, teniendo en cuenta factores como la distribución de la población, los núcleos urbanos, la climatología, la orografía, la red de infraestructuras y los servicios básicos. Todo ello se complementa con una cartografía específica que localiza los puntos críticos y los elementos estratégicos para la gestión de crisis.

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Con la puesta en marcha de este plan, el consistorio da un paso adelante en la preparación del municipio ante posibles emergencias, reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar tanto a residentes como a visitantes.