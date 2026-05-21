Manacor se vuelca con unas Fires i Festes más abiertas, participativas y centradas en el producto local

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este jueves el programa de las Fires i Festes de Primavera 2026, una edición que apuesta por una oferta diversa, participativa y arraigada en el territorio. El acto ha tenido lugar en el Passeig de Na Camel·la con la participación del alcalde, Miquel Oliver; la delegada de Fires i Festes, Maria del Mar Nicolau; la delegada de Comercio, Paula Asegurado; y la directora de la Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló.

La programación, que se desarrollará entre finales de mayo y el 11 de junio, combina conciertos, actividades infantiles, cultura popular, deporte y propuestas tradicionales. Nicolau ha subrayado que el objetivo ha sido llegar a públicos diversos: “Queremos que haya actos para todas las edades y gustos, repartidos para que sean días intensos de fiesta”.

El inicio oficial tendrá lugar el viernes 29 de mayo con la salida de los Cossiers y el pregón, que este año se traslada a la plaça del Convent debido a las obras en el Claustre de Sant Vicenç Ferrer. La pregonera será la actriz Rosa Sunyer, en reconocimiento a su trayectoria y a su condición de directora de la Mostra de Teatre Escolar, que celebra su 40 aniversario.

Uno de los platos fuertes será la Fira de Primavera del domingo 31 de mayo, que refuerza su vínculo con el producto local y el sector primario. El Passeig de Na Camel·la y las calles adyacentes acogerán la feria artesana y alimentaria, mientras que otros espacios del centro concentrarán la oferta deportiva, ganadera y de ocio. Entre las novedades destaca la creación de un itinerario específico dedicado al producto local en la Plaça de les Verdures, con la participación de productores y entidades agrarias.

Cartel de las Fires i Festes de Primavera de este año. / Ajuntament

El alcalde ha destacado que la reorganización de los espacios permitirá “acercar más la feria al centro, mejorar la movilidad y reforzar Manacor como punto de encuentro”, además de poner en valor la implicación del tejido asociativo local.

La música será otro de los ejes centrales, con tres grandes citas que abarcarán distintos estilos, además de conciertos de pequeño formato, recitales y propuestas culturales como la cantada popular por el centenario de La Balanguera.

El programa reserva también un papel destacado para el público infantil y juvenil, con actividades como la Festa de la Quintada, castillos hinchables, talleres y espectáculos. Todo ello sin olvidar la presencia de los Cossiers, uno de los símbolos más arraigados de la fiesta, que volverán a llenar las calles de danza y tradición.

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Las Fires i Festes se cerrarán el 11 de junio con el acto de reconocimiento a los Joves de Mallorca per la Llengua, organizado por la Escola Municipal de Mallorquí, poniendo el broche final a unas celebraciones que combinan identidad, cultura y participación ciudadana.