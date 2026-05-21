Cómo conseguir los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona

El Govern ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la campaña «Bonos de Producto Local», una iniciativa destinada a fomentar el consumo de alimentos y productos de proximidad de Baleares y a apoyar al sector primario ante el aumento de costes derivado del contexto de la guerra en Oriente Medio. La campaña cuenta con una dotación de un millón de euros y permitirá a cada beneficiario obtener hasta 100 euros en bonos, frente a los 60 euros de la primera edición.

¿En qué consisten los bonos?

Cada persona beneficiaria podrá disponer de 10 bonos de 10 euros, hasta un máximo de 100 euros. Estos bonos se podrán utilizar en establecimientos y puntos de venta adheridos a la campaña.

El funcionamiento será el siguiente: se podrá aplicar un bono de 10 euros por cada compra mínima de 20 euros en productos locales.

Los bonos tendrán carácter nominativo, una novedad que, según el Govern, busca garantizar una gestión más ordenada, transparente y equilibrada de la convocatoria.

Cartel promocional de los bonos. / CAIB

¿Quién puede solicitarlos?

La campaña está dirigida a personas físicas mayores de 18 años residentes en Baleares.

Los consumidores podrán activar los bonos a través de la web habilitada para la campaña www.bonsproductelocal.com y, posteriormente, utilizarlos en los establecimientos participantes.

¿Qué productos se podrán comprar?

Los bonos solo podrán destinarse a la compra de productos que cumplan la definición legal de producto local. Entre ellos se incluyen:

Productos agrícolas cultivados en Baleares.

Productos ganaderos producidos en el archipiélago.

Productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

Alimentos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o indicación geográfica.

Productos transformados elaborados en Baleares con ingrediente primario local.

Otros productos vinculados al sector primario y al territorio.

¿Dónde se podrán utilizar?

Los bonos se podrán canjear en establecimientos y puntos de venta adheridos a la campaña. Podrán sumarse explotaciones agrarias, puntos de venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agrarias y agroalimentarias, industrias alimentarias, asociaciones o agrupaciones de productores y otros establecimientos donde se produzca, elabore o comercialice producto local.

La lista de establecimientos participantes se podrá consultar en la web de la campaña.

¿Cómo se consiguen los bonos?

La tramitación se realizará a través de la página web:

www.bonsproductelocal.com

En una primera fase, los productores y operadores interesados deberán formalizar su adhesión a la campaña. Después, los consumidores podrán activar sus bonos y consultar los establecimientos donde podrán utilizarlos.

Calendario de la campaña

Según el calendario previsto por el Govern:

El plazo de adhesión para productores y operadores se abre este jueves 21 de mayo con la publicación de las bases y estará disponible durante siete días hábiles .

con la publicación de las bases y estará disponible durante . La activación de los bonos por parte de los consumidores está prevista a partir del 4 de junio .

por parte de los consumidores está prevista a partir del . El periodo de canje comenzará el 8 de junio .

. Los bonos podrán utilizarse hasta el 7 de agosto de 2026 o hasta que se agoten.

¿Cuántos bonos habrá disponibles?

La campaña dispone de 909.250 euros efectivos para bonos, lo que equivale a 90.925 bonos de 10 euros.

Además, la convocatoria prevé criterios de corrección territorial para favorecer una distribución equilibrada entre islas. En concreto, se aplicará un incremento del 30 % para Formentera y del 20 % para Ibiza y Menorca.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

El Govern enmarca esta medida en el Decreto ley 1/2026, aprobado para hacer frente al impacto económico internacional provocado por la guerra en Oriente Medio. El objetivo es doble: por un lado, incentivar el consumo de producto local entre la ciudadanía; por otro, apoyar directamente a agricultores, ganaderos, pescadores y productores agroalimentarios de las Illes Balears.

La campaña se desarrollará con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca, que gestionará la plataforma digital para la adhesión de operadores, la activación de los bonos y la consulta de establecimientos participantes