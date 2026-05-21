El Ayuntamiento de Llucmajor se atrinchera en el silencio y se niega a mostrar los informes sobre las obras del polígono de Son Noguera

El Ayuntamiento de Llucmajor sigue en el más absoluto mutismo tras estallar la semana pasada que la Guardia Civil investiga irregularidades en las obras de urbanización del polígono de Son Noguera. “Desde el Ayuntamiento se considera que, al menos de momento, no se van a hacer declaraciones”, reza el mensaje del departamento de comunicación. Así, el PP de Llucmajor desoye las recomendaciones del portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, que en la rueda de prensa del lunes aconsejó dar las explicaciones pertinentes a los medios. “La transparencia es una de las máximas que han de regir los órganos de nuestras administraciones”, sentenció.

Instalados en el mutismo ante los medios, el foco informativo se ha trasladado a la comisión informativa de este miércoles previa a la sesión plenaria de la próxima semana. Era una cita señalada porque la oposición había pedido tener acceso a los informes desfavorables a las obras de los propios técnicos del Ayuntamiento, al expediente de las obras y también a los documentos que la concejala de Urbanismo, Maria Inmaculada Pérez, aseguraba que tenía para no paralizar las obras de transformación urbanística del polígono conocido también como Son Fosquet. Cabe recordar que estas obras se ejecutan con una licencia de 2009 y los técnicos del departamento municipal de Urbanismo, igual que los servicios jurídicos, entienden que la normativa ha cambiado y las licencias ortorgadas en su día no se pueden ejecutar en la actualidad.

Sea como sea, en la comisión no se ha presentado ningún informe, tampoco a los que se aferra la concejala para no haber paralizado las obras. Eso sí, según las fuentes consultadas, han sorprendido las explicaciones de la alcaldesa Xisca Lascolas que se ha justificado diciendo que en reuniones con la promotora les han advertido que si estas obras no se llevaban a cabo, se denunciará al Ayuntamiento y podrían enfrentarse a tener que pagar una indemnización millonaria.

Nula colaboración

Desde la oposición, Llibertat Llucmajor se ha mostrado muy duro ante las justificaciones de la alcaldesa Xisca Lascolas y de la propia concejala. “Nos han dicho que los únicos informes que hay son los desfavorables”, explican desde las filas de Llibertat Llucmajor que han puesto el grito en el cielo cuando se han enterado que “han pedido a los funcionarios que reagan los informes”, un extremo que no se ha podido verificar ante la negativa del Ayuntamiento a dar explicaciones. “No se pueden hacer unas obras con la licencia caducada”, sentencian desde las filas de Llibertat Llucmajor. De hecho, sus concejales han criticado duramente la “nula colaboración” y han tachado las explicaciones en la comisión informativa de “un sin sentido”. “No han mostrado nada del expediente, solo han dado excusas y nos han confirmado que no existen informes favorables”, han desgranado. “En un momento de la comisión, la alcaldesa parecía más la promotora que la alcaldesa de Llucmajor”, han criticado duramente.

“¿Qué interés tiene el PP para tirar estas obras adelante?”, se preguntan desde la oposición. Cabe recordar que el tiempo medio de retraso para una licencia es de tres años. “Lo que vemos es que se está intentando hacer urbanismo a la carta en contra de los criterios técnicos”, señalan desde Llibertat Llucmajor que se mantienen firmes en pedir el acceso al expediente y a los informes.

Desde las filas de Més también han lamentado que no se hayan presentado los informes ni se hayan aportado datos concretos. La única explicación que les han dado, han detallado tras la comisión, es que quieren estar seguros de que los informes de los técnicos son correctos.