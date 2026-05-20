Sóller solicitará su declaración como Zona de Reconversión Turística para frenar la saturación y la crisis de vivienda

El Ayuntamiento de Sóller dará un primer paso hacia un cambio de modelo estructural del municipio mediante su declaración como Zona de Reconversión Turística, una medida con la que el consistorio buscará poner freno a la obsolescencia y a la actual crisis habitacional.

Para ello, el departamento de Turismo ha elaborado un nuevo documento estratégico que regirá el futuro de la localidad y que, según ha explicado la concejala de Turismo, Llum Castañer (PP), se someterá a la aprobación del pleno municipal.

El objetivo del equipo de gobierno es obtener el visto bueno institucional para, acto seguido, solicitar formalmente esta figura jurídica amparada por la normativa autonómica, lo que permitiría acceder a recursos y medidas excepcionales para paliar los efectos de la saturación.

El documento, fruto de un análisis de la situación actual de Sóller, no plantea una reducción drástica de la actividad turística, pero aboga por una intervención sobre los desequilibrios que amenazan la sostenibilidad del valle. Entre los motivos que fundamentan la solicitud destaca la grave crisis de la vivienda, marcada por un incremento de precios de más del 100% en la última década y una oferta turística que ya representa cerca de la mitad de las plazas de alojamiento del municipio.

Esta realidad, sumada a la obsolescencia de ciertas infraestructuras públicas y al deterioro de espacios emblemáticos como el Port de Sóller, ha llevado a la corporación municipal a determinar que el modelo actual ha alcanzado su límite operativo.

Servicios básicos y movilidad

Por otro lado, el informe pone el acento en la vulnerabilidad de los servicios básicos y la movilidad, señalando como ejes la presión estacional sobre el túnel de Sóller —que duplica su tráfico en temporada alta con picos de más de 18.000 vehículos— y la fragilidad de los recursos hídricos, que ya obligaron a imponer restricciones el año pasado.

Bajo el marco de la modernización, Sóller pretende que esta declaración permita priorizar la inversión en la depuradora, la creación de aparcamientos disuasorios y la implementación de sistemas de gestión inteligente para monitorizar los flujos de visitantes en tiempo real.

El plan de acción pretende proteger la calidad de vida de los residentes y garantizar que la actividad económica no comprometa el patrimonio natural y social del valle. Asimismo, el documento destaca la necesidad de una gobernanza más transversal y participativa que integre las demandas de los agentes sociales y económicos, evidenciando un consenso ciudadano sobre la urgencia de regular el modelo actual para frenar la desnaturalización del municipio y la pérdida de su identidad.

Por este motivo, el plan de acciones prioritarias para el periodo 2026-2029 incluye intervenciones físicas, pero también la creación de una Oficina Municipal de Vivienda para fomentar el alquiler asequible y campañas de dinamización del comercio de proximidad.

Según el ayuntamiento de Sóller, la declaración como Zona de Reconversión Turística se presenta como la herramienta para “blindar el carácter singular de Sóller” y asegurar que el valle continúe siendo, ante todo, un espacio “habitable para sus residentes”.