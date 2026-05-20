Los socorristas de Artà denuncian recortes en el servicio de playas

La sección sindical de socorristas de CGT en Artà ha denunciado públicamente los recortes aplicados por el Ayuntamiento en el servicio de salvamento y socorrismo de las playas del municipio, al considerar que reducen la seguridad de los bañistas e incumplen la normativa autonómica de emergencias.

Según explican los representantes sindicales, el nuevo pliego del servicio contempla una reducción de dos horas diarias de vigilancia durante los meses de mayo y octubre, dejando varias franjas horarias sin cobertura de socorrismo en un periodo en el que ya se registra una importante presencia de usuarios y turistas en el litoral.

Además, denuncian que el horario previsto para la temporada alta fija el inicio del servicio a las 11,30 horas, pese a que el Decreto autonómico de Emergencias establece que el servicio mínimo obligatorio debe comenzar, al menos, a las 10 horas. Desde la sección sindical consideran que retrasar hora y media el inicio de la vigilancia supone “dejar completamente desprotegidas las playas” durante una de las franjas de mayor afluencia.

El sindicato también acusa a la coordinadora municipal de playas de Artà, Gloria Carrion, de presuntas actuaciones contrarias a la libertad sindical y al derecho de protesta de los trabajadores. Según trasladan, después de que la plantilla reclamara mejoras laborales y la actualización de los planes de salvamento la pasada temporada, se habrían producido cambios de puestos y supuestas represalias.

Entre las situaciones denunciadas figura la retirada de la torre con enfermería en la playa de Cala Torta, catalogada como zona de riesgo medio y de difícil acceso, así como la sustitución en Sa Canova de una torre equipada con módulo por un simple puesto de vigilancia sin protección.

Los socorristas aseguran además que las condiciones laborales en Sa Canova son “indignas” para un servicio esencial, al carecer, según afirman, de suministro eléctrico, agua corriente, baño y zonas de sombra para el personal.

La sección sindical considera que estas medidas evidencian un “desprecio institucional” hacia un servicio fundamental para la seguridad pública y lamenta que el horario de temporada alta siga sin equipararse al de Son Serra de Marina, pese a las reclamaciones planteadas en los últimos años.

Ante esta situación, los trabajadores exigen la rectificación inmediata de los horarios que consideran ilegales, la restitución de las horas recortadas en mayo y octubre, la instalación de un puesto fijo de socorro en Sa Canova y de un servicio de enfermería en Cala Torta, además de mejoras básicas para el personal y una ampliación del horario de vigilancia adaptada a las necesidades reales del litoral de Artà.

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Asimismo, reclaman la intervención del Govern de les Illes Balears para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de emergencias y seguridad en playas.