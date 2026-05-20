Prohens defiende a los hoteleros de Baleares en Cuba ante las posibles sanciones de Trump

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este miércoles a las empresas hoteleras de Balears con inversiones en Cuba ante el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la isla, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico estará “a su lado” ante cualquier ataque a su libertad empresarial.

La posición de Prohens se produce en un contexto de aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, con un nuevo marco sancionador que eleva el riesgo para personas y entidades extranjeras que realicen determinadas operaciones con sectores o entidades cubanas sancionadas.

Tras el acto inaugural de la segunda fase de reforma del paseo litoral de Magaluf, Prohens ha explicado que, “cuando comenzó la crisis”, el Govern se puso en contacto con las principales cadenas hoteleras con inversiones en Cuba para conocer la situación. “A mí me encontrarán siempre defendiendo a las empresas de Balears por todo el mundo”, ha afirmado.

La presidenta ha reivindicado que las hoteleras baleares son “un ejemplo de excelencia y de transformación”, así como de “generación de puestos de trabajo y de oportunidades” en países como Cuba. También ha señalado que pudo comprobar ese papel durante su viaje a República Dominicana. “Cualquier ataque que se pueda hacer a la libertad de estas empresas, el Govern estará a su lado”, ha añadido.

Gabriel Escarrer

En la misma línea, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha suscrito las declaraciones de Prohens y ha explicado brevemente la situación operativa de la compañía en la isla. “Estamos poniendo a los pocos turistas que quedan en los hoteles que tenemos abiertos”, ha indicado. Escarrer ha añadido que la empresa quiere “lo mejor para el pueblo cubano.”

Imputación de Zapatero

Por otro lado, Prohens se ha referido a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que ha calificado como “un mal día para la democracia”.

La presidenta ha sostenido que se trata de “un día para que el Gobierno y el PSOE den explicaciones” y no para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “respalde” al expresidente socialista. Según Prohens, la investigación judicial “apunta a Zapatero como el vértice de una organización criminal”, si bien ha subrayado también que el rescate de Plus Ultra “lo aprobó un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez”.

Por ello, Prohens ha afirmado que, a su juicio, la investigación “apunta directamente al Gobierno de España” y ha considerado que la actitud de Sánchez es de una “complicidad que debería explicarse”. También ha emplazado al PSIB a dar explicaciones, al señalar que los socialistas baleares tenían a Zapatero como “referente ideológico”.

En su intervención, Prohens ha acusado además al PSOE de haber “blanqueado” la dictadura de Nicolás Maduro y ha añadido que, “parece ser”, también “blanqueaba dinero”, en referencia a las sospechas investigadas en la causa.