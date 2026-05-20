Escarrer prevé para Magaluf “el mejor año de su historia”

El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, destacó este miércoles las buenas perspectivas turísticas de Magaluf y afirmó que, si el contexto internacional lo permite, la zona puede cerrar “el mejor año de su historia”.

En declaraciones a los medios en el acto de inauguración de la segunda fase de la reforma del paseo litoral de Magaluf, Escarrer destacó la transformación de Magaluf y el papel de la colaboración público-privada. El empresario señaló que las inversiones realizadas en la zona, especialmente en el paseo marítimo, han permitido preparar el destino “para los próximos 20 años”.

Según explicó, Magaluf está recogiendo ya los frutos de este proceso de reconversión, con una mejora progresiva del perfil de los visitantes y una mayor actividad fuera de los meses centrales del verano. Escarrer aseguró que este año la pretemporada y la postemporada han tenido una “muy buena acogida”, con presencia de grupos y la celebración de eventos literarios y musicales.

El presidente de Meliá sostuvo que Magaluf ha dejado de aparecer en los titulares con una connotación negativa y empieza a ser citado como ejemplo de transformación hacia un turismo de mayor calidad. En este sentido, destacó la celebración el año pasado del congreso de agencias de viaje británicas, que, según afirmó, valoraron los cambios acometidos en la zona.

Contexto geopolítico

Escarrer apeló, no obstante, a la cautela por el contexto geopolítico internacional, con especial referencia a la guerra en Irán. Aun así, afirmó que todo apunta a una “gran temporada turística” y defendió que la prolongación de la actividad permitirá generar empleo durante nueve o diez meses al año, con un impacto económico y social para el conjunto de Balears.