Calvià culmina la renovación del paseo marítimo de Magaluf, tras una inversión total de seis millones

El Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, organizó este miércoles un acto institucional con motivo de la inauguración de la segunda fase de la reforma del paseo litoral de Magaluf. Con un coste de unos tres millones de euros, procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el Consistorio culmina la remodelación del paseo dedicado a Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International, que falleció en 2024. El coste total de la reforma se sitúa en torno a los seis millones.

En el acto, estuvieron presentes la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzà, y el presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, además de una amplia representación del sector turístico y de cargos autonómicos, insulares y municipales.

Amengual expresó su satisfacción por la culminación de una obra que, remarcó, es un nuevo ejemplo de la transformación que ha experimentado Magaluf en los últimos años hacia un destino de más calidad. “Estamos muy contentos de ver terminada esta obra que supone un gran avance para Calvià y para Magaluf; un avance en cuanto a calidad, y también un avance en cuanto a modernizar el destino y hacerlo más accesible y sostenible para todos”, subrayó.

Estamos muy contentos de ver terminada esta obra que supone un gran avance para Calvià y para Magaluf; un avance en cuanto a calidad y también un avance en cuanto a modernizar el destino y hacerlo más accesible y sostenible para todos Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià (PP)

Por su parte, y siguiendo la misma línea argumental, Prohens enfatizó que Magaluf “ha dejado de ser noticia por un turismo que debíamos cambiar y ahora es el mejor exponente de la transformación y la modernización”. “Es un ejemplo que pongo en toda España y en toda Europa”, aseveró la presidenta, quien destacó que el plan ‘Illes en Transformació’ supone una inversión pública de 4.000 millones de euros en infraestructuras de la Comunidad.

Acto de inauguración de la renovación integral del paseo marítimo de Magaluf / Juan Luis Iglesias

Mientras, el conseller Bauzà apuntó que Magaluf es un «exponente” de la gestión de los fondos procedentes del ITS. “El 90 por ciento de los proyectos solicitados al Govern están licitados, en obras y, como en este caso, finalizados. Garantizamos los recursos para Calvià, para mejorar en nuestra línea de un turismo mejor y responsable”, manifestó.

Las obras de la segunda fase han supuesto la remodelación de 286 metros lineales del paseo y han incluido la reforma de la calle Francisca Pujol Terrasa desde la calle Punta Ballena hasta el paseo marítimo, y la reforma de la calle y las escaleras de la Calle Miguel Altoaguirre. Esta segunda fase se ha llevado a cabo con fondos del impuesto turístico, mientras que, en su primera fase, culminada el año pasado, recibió el apoyo de los fondos europeos ‘Next Generation EU’.

El 27 de junio habrá una gran fiesta

A modo de fiesta de inauguración abierta a la ciudadanía, el Ayuntamiento organiza para el próximo 27 de junio un gran evento en la playa de Magaluf, en el que el acto central de la jornada será un concierto gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, que interpretará bandas sonoras de la historia del cine.

La jornada, según ha dado a conocer el Consistorio, se completará con un espectáculo sincronizado de 300 drones, en el que se representarán elementos visuales relacionados con la temática cinematográfica.