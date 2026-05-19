Vecinos de la Serra de Tramuntana estallan contra los “excesos” en la carretera Ma-10

La plataforma vecinal Indignats de la MA-10 ha denunciado la situación “insostenible y peligrosa” vivida este fin de semana en la zona del Mirador de ses Barques a raíz de la celebración consecutiva del Puig Major Revival y de la 50ª Volta Internacional a Mallorca en Moto. Los residentes aseguran que los eventos provocaron cortes prolongados de tráfico, problemas de movilidad y numerosas infracciones viales sin control efectivo.

Un motorista hace un cambio de sentido prohibido en la MA-10. / Indignats de la MA-10

Según el comunicado emitido por la entidad, el sábado la carretera MA-10 permaneció completamente cerrada entre las 8 de la mañana y las 19:30 horas a consecuencia de la carrera automovilística, hecho que, denuncian, dejó a los vecinos “recluidos en casa” sin posibilidad de salir ni tan siquiera ante una eventual emergencia médica. Los afectados consideran “absolutamente inaceptable” que se produzca una situación de estas características en una zona habitada de la Serra de Tramuntana.

Al día siguiente, explican, la problemática se agravó con el paso de miles de motocicletas participantes en la Volta Internacional. El colectivo asegura haber detectado numerosas conductas incívicas e infracciones graves, entre las cuales motocicletas sin matrícula o con la placa tapada, exceso de ruido y velocidad, así como adelantamientos en línea continua. También denuncian la falta de controles efectivos y lamentan la “nula respuesta” de la Guardia Civil de Tráfico a pesar de las reiteradas llamadas de los residentes reclamando intervención.

Circuito de competición

Indignats de la MA-10 considera intolerable que en un entorno declarado Patrimonio Mundial se permita “convertir la carretera en un circuito de competición durante horas y horas”, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes, ciclistas y visitantes. En este sentido, alertan que la falta de supervisión está generando un grave problema de convivencia y orden público en la Serra.

Ante esta situación, la entidad reclama a las administraciones competentes una revisión urgente de las autorizaciones concedidas a este tipo de eventos. También exigen que no se vuelva a cortar la carretera durante toda una jornada sin alternativas para los residentes, que se establezcan controles estrictos de velocidad, ruido y documentación de los vehículos y que la Guardia Civil actúe con mayor diligencia ante las infracciones denunciadas.