Suben los cupos de caza en Mallorca: hasta 10 conejos y 6 tórtolas por cazador

El Consell de Caça de Mallorca ha aprobado este martes la orden de vedas para la temporada 2026-2027 que incrementa los cupos de caza para especies de conejos y tórtolas. La resolución ha sido aprobada por unanimidad de los miembros del Consell de Caça, órgano consultivo que en su encuentro anual en el hipódromo de Son Pardo ha congregado a representantes del sector cinegético y rural de Mallorca.

Un momento de la reunión. / CIM

Entre las novedades del orden de vedas para la próxima temporada, se aumenta el número máximo de capturas de conejo, con un límite de 10 piezas permitidas por cazador y día (el año anterior era de 6).

La apertura de veda será el 21 de junio con escopeta y con perros ibicencos el 23 de junio.

Tórtola salvaje

En el caso de la caza de tórtola salvaje, el máximo establecido es de 6 capturas, dos más que en la pasada temporada.

Noticias relacionadas

Asimismo, se establece un cupo limitado de tórtola salvaje de 2.040 ejemplares que se pueden abatir en toda Mallorca, frente a las 1.794 de la temporada 2025-2026, cuando se autorizó la caza de esta especie tras cuatro años de moratoria.