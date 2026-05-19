Suben los cupos de caza en Mallorca: hasta 10 conejos y 6 tórtolas por cazador
El Consell aprueba la orden de vedas 2026-2027, que eleva el límite diario de capturas de conejo y amplía el cupo de tórtola salvaje tras la moratoria
El Consell de Caça de Mallorca ha aprobado este martes la orden de vedas para la temporada 2026-2027 que incrementa los cupos de caza para especies de conejos y tórtolas. La resolución ha sido aprobada por unanimidad de los miembros del Consell de Caça, órgano consultivo que en su encuentro anual en el hipódromo de Son Pardo ha congregado a representantes del sector cinegético y rural de Mallorca.
Entre las novedades del orden de vedas para la próxima temporada, se aumenta el número máximo de capturas de conejo, con un límite de 10 piezas permitidas por cazador y día (el año anterior era de 6).
La apertura de veda será el 21 de junio con escopeta y con perros ibicencos el 23 de junio.
Tórtola salvaje
En el caso de la caza de tórtola salvaje, el máximo establecido es de 6 capturas, dos más que en la pasada temporada.
Asimismo, se establece un cupo limitado de tórtola salvaje de 2.040 ejemplares que se pueden abatir en toda Mallorca, frente a las 1.794 de la temporada 2025-2026, cuando se autorizó la caza de esta especie tras cuatro años de moratoria.
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