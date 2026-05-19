Son Servera multa a 24 usuarios de patinetes eléctricos en Cala Millor y Cala Bona en tres días

La Policía Local de Son Servera ha reforzado esta semana la vigilancia sobre los Vehículos de Movilidad Personal, especialmente patinetes eléctricos, en las zonas de Cala Millor y Cala Bona. La medida responde al aumento de conductas incívicas e infracciones detectadas en espacios con una elevada afluencia de peatones.

Los controles se llevaron a cabo entre los días 11 y 13 de mayo en la primera línea marítima, paseos y calles adyacentes. El operativo se saldó con un total de 24 denuncias y actuaciones policiales por incumplimientos de la normativa vigente.

Durante la primera jornada, el 11 de mayo, los agentes inmovilizaron ocho VMP por circular sin el seguro obligatorio correspondiente y sin la inscripción reglamentaria.

Al día siguiente, 12 de mayo, se interpusieron diez denuncias: cinco por circular sin casco, tres por transitar por zonas exclusivas para peatones y dos por hacerlo en primera línea marítima, donde la circulación está prohibida.

El 13 de mayo se formularon otras seis denuncias. De ellas, dos fueron por circular sin casco, tres por hacerlo por el paseo marítimo, una por desobediencia a los agentes de la autoridad y otra por circular dos personas sobre un mismo VMP.

Labor preventiva

Además de las sanciones, la Policía Local también llevó a cabo una labor preventiva e informativa dirigida tanto a usuarios como a empresas de alquiler. Los agentes recordaron las normas de circulación, las restricciones municipales y las obligaciones de seguridad que deben cumplir este tipo de vehículos.

Desde la Policía Local insisten en que los VMP no pueden convertirse en un riesgo para los peatones ni en un elemento de incivismo en los espacios públicos más transitados del municipio.

La Concejalía de Policía ha anunciado que estos controles se seguirán reforzando durante toda la temporada turística con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana.

El Ayuntamiento mantiene así una política de tolerancia cero ante las conductas que pongan en riesgo la seguridad de los peatones.