El PP se dispara en el pie en Llucmajor

La Guardia Civil toma declaración a los técnicos municipales de Llucmajory recaba documentación sobre las obras de dotación de servicios iniciadas en el polígono de Son Noguera. Se sabe que hay una orden de paralización que la edil de Urbanismo, Maria Inmaculada Pérez, no ha ejecutado. Se actúa desde diciembre del año pasado en base a una licencia de 2009 que no cuenta con título urbanístico habilitado. Han pasado 16 años. Se ha hecho caso omiso de los informes técnicos y jurídicos que descalifican la obra. El Ayuntamiento se desdice de su promesa inicial de dar explicaciones pese a asegurar que posee contrainformes a su favor. Nada es coherente. Ya no hablemos de una transparencia que el mismo portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras aconseja, al tiempo que reclama explicaciones públicas «para quedarnos tranquilos». Deberá seguir con la mosca tras la oreja porque su advertencia no ha sido suficiente para motivar a la alcaldesa Xisca Lascolas. Otro conflicto queda establecido en Llucmajor y lo hace con unos contenidos capaces de dañar las entrañas mismas del PP regional. La distracción de las playas nuevas ha durado poco.

Al polígono de Son Noguera le viene mejor ahora mismo su otra denominación, Son Fosquet.

Todo es oscuro en él. Entre parálisis, licencias vencidas por cambio de normativa y reinicio de obras al margen de los cánones regulares, se está lejos de «las máximas que han de regir nuestras administraciones» según directriz del portavoz parlamentario del PP.

Sin embargo, Sagreras no logra implantar tales postulados entre sus correligionarios de Llucmajor. Queda por esclarecer cómo y en qué términos se adjudicaron las obras. Por supuesto, también el papel de una regidora de Urbanismo que ya fue señalada por una legalización exprés de una vivienda suya en suelo rústico y cuál es el verdadero papel de la alcaldesa Lascolas en todo el entramado.

No olvidemos tampoco que, casualidad o no, parte de los hechos coinciden con la renuncia, nunca explicada, de un alcalde, Éric Jareño, necesitado de «cerrar el ciclo de una etapa tan difícil».