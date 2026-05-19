El PP defiende que su edil no paralizara las obras porque tiene otros informes

Ante el silencio del PP local de Llucmajor, que gobierna el Ayuntamiento, el PP balear tuvo que pronunciarse ayer sobre la investigación en marcha de la Guardia Civil por supuestas irregularidades en las obras de urbanización y ampliación del polígono de Son Noguera.

En resumen, los populares sostienen que su concejala de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, no paralizó los trabajos -tal y como le dictaron en marzo los técnicos y funcionarios municipales- porque dispone de otros informes que los avalan.

«Sin entrar mucho en profundidad, porque no es un tema de ámbito autonómico, nosotros hemos hablado con nuestros portavoces y regidores del Ayuntamiento de Llucmajor», explicó el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras. «Hay diferentes interpretaciones técnicas, y lo que es cierto es que había unos informes para estas obras de transformación urbanística en el polígono. Si bien es verdad que eran antiguas, aún no estaban caducadas ni vencidas», dijo el diputado. Se refiere al proyecto de urbanización del polígono, que data de 2009, y que según defienden desde el Ayuntamiento llucmajorer todavía tiene vigencia, dieciséis años después.

No es lo que sostienen los técnicos del departamento municipal de Urbanismo, al igual que los servicios jurídicos, que entienden que la normativa ha cambiado y las licencias otorgadas en su día no se pueden ejecutar en la actualidad.

Aunque se desconoce la autoría de los informes a los que se aferra la concejala Pérez para haber desoído el dictamen técnico, y en consecuencia no haber paralizado las obras, algunas fuentes apuntan a que se trataría de documentos internos de las empresas que están llevando a cabo los trabajos.

Sagreras también fue preguntado sobre el silencio del PP en Llucmajor, que hasta el momento se niega a dar la menor explicación sobre lo ocurrido. La Guardia Civil inspeccionó el viernes las obras de Son Noguera y tomó declaración como testigos a varios funcionarios del consistorio.

«Evidentemente, tal y como hacemos nosotros en el grupo parlamentario o el Govern del PP, yo creo que la transparencia es una de las máximas que han de regir los órganos de nuestras administraciones. Evidentemente las mismas explicaciones con las que en el PP nos quedamos tranquilos, creo que no sobraría si se trasladasen desde el Ayuntamiento a los medios», tuvo que reconocer Sebastià Sagreras, ante el mutismo de los suyos en Llucmajor.

Por su parte, el partido vecinal Llibertat Llucmajor solicitó formalmente el acceso completo al expediente relacionado con las obras en el polígono de Son Noguera y exigió la comparecencia «inmediata» de la regidora de Urbanismo.

El partido considera «extremadamente grave» que una regidora «pueda ignorar durante meses informes técnicos municipales sin que la alcaldesa haya actuado ni haya dado explicaciones públicas ante unos hechos que ya son objeto de investigación por parte de la Guardia Civil».

En este sentido, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, reclamó a la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, que «no mire hacia otro lado».

«Tiene la obligación política de aclarar si conocía esta situación, por qué permitió que no se actuara pese a las advertencias técnicas y qué medidas piensa adoptar ante unos hechos que afectan directamente a la credibilidad y transparencia del Ayuntamiento de Llucmajor», exigió.

La oposición al completo reclamó a la alcaldesa y a la concejala de Urbanismo que expliquen la situación. El miércoles está convocada la comisión informativa en el consistorio, de cara al próximo pleno municipal de final de mes. PSOE y Més aprovecharán ese foro para pedir a Lascolas que les informe de las obras que se están ejecutando en Son Noguera -también llamado polígono de Son Fosquet-, y de las declaraciones tomadas a los técnicos y funcionarios municipales por los agentes de la Guardia Civil.