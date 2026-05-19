Seguridad
La Policía Local de Andratx refuerza la vigilancia mediante el uso de drones
La alcaldesa Estefanía Gonzalvo destaca la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad ciudadana
La Policía Local de Andratx ha incorporado drones para reforzar las labores de vigilancia, prevención y apoyo operativo en el municipio, según informó este martes el Ayuntamiento.
El dron policial, expuso la administración municipal, se utiliza actualmente como apoyo en dispositivos de tráfico y seguridad vial, en la detección de vertidos incontrolados y acumulación de residuos, en la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza de ruidos y actividades, así como en incidencias relacionadas con animales o conductas incívicas que puedan afectar a la convivencia ciudadana y al entorno urbano y natural.
"Estas aeronaves permiten ampliar la capacidad de supervisión de los agentes y mejorar la cobertura visual en determinadas zonas del municipio, especialmente en espacios de difícil acceso o durante dispositivos especiales de control y prevención", destacó el Consistorio.
Estefanía Gonzalvo
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó: “Seguimos trabajando para dotar a la Policía Local de nuevas herramientas que permitan mejorar la prevención, la vigilancia y la seguridad en todo el municipio”.
"La incorporación de nuevas tecnologías nos ayuda a ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales, reforzando la convivencia y la protección de nuestros espacios públicos y naturales”, agregó.
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