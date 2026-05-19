La Policía Local de Andratx refuerza la vigilancia mediante el uso de drones

La Policía Local de Andratx ha incorporado drones para reforzar las labores de vigilancia, prevención y apoyo operativo en el municipio, según informó este martes el Ayuntamiento.

El dron policial, expuso la administración municipal, se utiliza actualmente como apoyo en dispositivos de tráfico y seguridad vial, en la detección de vertidos incontrolados y acumulación de residuos, en la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza de ruidos y actividades, así como en incidencias relacionadas con animales o conductas incívicas que puedan afectar a la convivencia ciudadana y al entorno urbano y natural.

"Estas aeronaves permiten ampliar la capacidad de supervisión de los agentes y mejorar la cobertura visual en determinadas zonas del municipio, especialmente en espacios de difícil acceso o durante dispositivos especiales de control y prevención", destacó el Consistorio.

Estefanía Gonzalvo

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó: “Seguimos trabajando para dotar a la Policía Local de nuevas herramientas que permitan mejorar la prevención, la vigilancia y la seguridad en todo el municipio”.

"La incorporación de nuevas tecnologías nos ayuda a ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales, reforzando la convivencia y la protección de nuestros espacios públicos y naturales”, agregó.