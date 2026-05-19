Luz verde a la reforma integral del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç
La conselleria de Educación ha aprobado el proyecto de reforma que tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros
Redacción
Ya hay luz verde para la reforma integral del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç. La conselleria de Educación ha aprobado el proyecto de reforma que llega a los 2,5 millones de euros. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad estructural, mejorar la funcionalidad del centro y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.
Una de las actuaciones que cabe remarcar es el refuerzo estructural del forjado de la primera planta del edificio original. Cabe recordar que en noviembre de 2023 se tuvieron que desalojar tres aulas por el mal estado de la estructura y fueron sustituidas por aulas modulares en el patio.
Otra de las actuaciones previstas consiste en el refuerzo y la consolidación de los arcos de medio punto de la galería de la planta baja. El proyecto también contempla la mejora de la envolvente del edificio mediante aislamiento térmico exterior, la optimización de las condiciones de evacuación en caso de incendio con la construcción de una nueva escalera y la instalación de un sistema de BIE, así como la reforma integral de los núcleos de baños. Además, se llevarán a cabo mejoras acústicas entre aulas, la instalación de climatización frío-calor con renovación de aire y la renovación completa de la instalación eléctrica.
Inversión imprescindible
El alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, ha reconocido que esta reforma integral es una “inversión imprescindible para garantizar que el CEIP Mestre Guillem Galmés siga siendo un espacio seguro, moderno y adaptado a las necesidades educativas actuales”.
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