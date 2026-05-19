El Govern reta al PSOE a denunciar en los juzgados la compra del Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, retó este martes a los socialistas a acudir a los tribunales si consideran que se ha hecho algo mal en la compra del antiguo Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià para demolerlo y habilitar un aparcamiento público. Como informó este diario, el alojamiento turístico pertenecía a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP en el municipio. El Consistorio, gobernado por PP y Vox, destinó 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos a la compra.

Bauzà se expresó de este modo respondiendo a una pregunta formulada en el Parlament por el diputado socialista Llorenç Pou, sobre los fondos europeos gestionados por la conselleria de Turismo para el derribo de hoteles y hostales. Pou le preguntó qué probabilidad había en un municipio como Calvià, “que tiene muchos hoteles obsoletos”, de que el establecimiento elegido fuese de “un antiguo concejal del Ayuntamiento”.

Además, pidió que se compruebe si la tasación que se hizo del inmueble “se ajusta a la valoración real”. En su respuesta, Bauzà aseguró: “Si tienen dudas de cualquier cosa, vayan al juzgado”, tras lo cual acusó a los socialistas de hacer una “política partidista y poco rigurosa” que no tiene en cuenta, según dijo, las preocupaciones del tejido productivo de la Comunidad.

Comisión de investigación en el Ayuntamiento

Este martes, precisamente, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calvià registró la moción por la cual solicita que se cree, "a la mayor brevedad posible", una comisión de investigación relativa a los expedientes de compra no sólo del Hostal Colón, sino también del Hotel Teix de Magaluf. Unas operaciones que se hicieron al mismo tiempo por parte del Ayuntamiento, con un coste total de unos seis millones de euros, incluyendo la compra y las tareas de demolición, que se realizaron a finales de 2025.

La iniciativa presentada por los socialistas, que se debatirá en el próximo pleno y que necesita una mayoría simple para ser aprobada, solicita que esa comisión tenga "una representación proporcional a los miembros representantes de los partidos que integran este pleno y estará facultada para pedir la comparecencia de toda aquella persona que haya podido tener relación o participación en la tramitación de dichos expedientes".

La moción del PSOE sostiene que esta comisión de investigación serviría para subrayar la "transparencia en los procesos de contratación públicos", a fin de que prime "sobre cualquier otro interés y despeje cualquier atisbo de duda sobre la legalidad, ética, rectitud a la aplicación justa y correcta de los procesos públicos de contratación".

Postura del Ayuntamiento

Como ha informado este diario, el Ayuntamiento de Calvià, presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP), defiende que la operación de compra del Hostal Colón de Peguera para demolerlo y ganar un espacio público para la ciudadanía se ajustó en todo momento a la normativa aplicable a este tipo de adquisiciones patrimoniales, en un proceso que estuvo marcado siempre por la «máxima transparencia».

Desde el Consistorio, se explica que ya existía una carta previa de interés entre la propiedad y la administración municipal, al tiempo que se remarca la idea de que el precio finalmente abonado (1,2 millones de euros) se situó por debajo del importe marcado por los técnicos municipales.