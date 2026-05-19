Una donación anónima de 20.000 euros reforzará la escoleta municipal de Sencelles

El Ayuntamiento de Sencelles destinará íntegramente a la escoleta municipal una donación anónima de 20.000 euros correspondiente al año 2026. La aportación permitirá reforzar el funcionamiento del servicio y aliviar parte del gasto que asumen las familias usuarias.

La Junta de Gobierno ha aprobado que esta donación se distribuya en dos partidas: 15.000 euros se destinarán al mantenimiento y funcionamiento de la escoleta municipal, mientras que los 5.000 euros restantes servirán para contribuir a reducir el coste del servicio para las familias, con el objetivo de hacerlo más accesible.

Desde el año pasado, el Ayuntamiento recibe una donación anual de un particular que ha pedido mantenerse en el anonimato. Se trata de una persona residente en Sencelles desde hace unos años y que ha manifestado su voluntad de que estas aportaciones se dediquen a ámbitos vinculados a la educación y los servicios sociales.

En esta ocasión, y ante la situación vivida en las últimas semanas en torno a la escoleta municipal, el Ayuntamiento ha decidido priorizar este servicio educativo, considerado esencial para muchas familias del municipio.

Propuesta

La decisión se produce después de que el Ayuntamiento haya celebrado un pleno extraordinario urgente para volver a debatir la propuesta destinada a garantizar el mantenimiento de la escoleta municipal. Esta misma propuesta ya se había llevado a pleno la semana pasada, pero entonces no fue aprobada debido al voto en contra del PP, MÉS y el concejal no adscrito.

La no aprobación de aquella propuesta impidió sacar adelante las medidas necesarias para hacer frente a facturas correspondientes a profesionales y otros servicios externos vinculados al funcionamiento de la escoleta. Esta situación provocó incertidumbre en torno a la continuidad y el mantenimiento del servicio durante los últimos días.

Ante este escenario, el equipo de gobierno decidió volver a llevar la misma propuesta a un pleno extraordinario urgente. En esta segunda votación, la iniciativa sí ha salido adelante gracias a los votos favorables del equipo de gobierno y a las abstenciones del PP, MÉS y el concejal no adscrito.

El Ayuntamiento de Sencelles ha querido agradecer públicamente la generosidad del donante y ha reafirmado su compromiso con la educación infantil, el apoyo a las familias y la continuidad de los servicios municipales esenciales.