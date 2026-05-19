El Club Náutico Can Picafort afirma que la retirada de posidonia se hizo con garantías

El Club Náutico de Can Picafort ha acusado este martes al Gob de mentir con una información en la que el grupo ecologista afirmaba que el puerto había retirado restos de posidonia acumulados en el interior "sin los preceptivos permisos medioambientales" y ha asegurado que se hizo con garantías.

En un comunicado, el Club Náutico ha desmentido "categóricamente" la información del Gob y le ha amenazado con las acciones legales "que puedan corresponder en defensa de su imagen y de la verdad", a la vez que ha adjuntado un documento de la conselleria de Agricultura para demostrar que contaba con los permisos.

"La autorización, firmada el 11 de febrero, permite expresamente la retirada de la posidonia mediante un sistema mecánico ante el riesgo que estos depósitos suponen para la navegación y la seguridad de las personas", ha indicado.

El Club Náutico ha explicado que los trabajos se llevaron a cabo entre el 23 de marzo y el 29 de abril y que, cuando finalizaron, lo comunicaron por correo al Servicio de Protección de Especies, que "acusó recibo del aviso y agradeció la información".

Tema sensible

La entidad ha asegurado que "desconoce las razones por las que el Gob ha decidido faltar de manera tan burda a la verdad en un asunto socialmente muy sensible".

Además, ha lamentado "que no se haya solicitado su versión antes de la publicación de dichas graves afirmaciones, que no se ajustan ni por asomo a la realidad de la actuación autorizada".