El Club Náutico Can Picafort afirma que la retirada de posidonia se hizo con garantías
El Club Náutico ha desmentido "categóricamente" las acusaciones del GOB de que habían retirado los restos de posidonia sin los permisos
El Club Náutico de Can Picafort ha acusado este martes al Gob de mentir con una información en la que el grupo ecologista afirmaba que el puerto había retirado restos de posidonia acumulados en el interior "sin los preceptivos permisos medioambientales" y ha asegurado que se hizo con garantías.
En un comunicado, el Club Náutico ha desmentido "categóricamente" la información del Gob y le ha amenazado con las acciones legales "que puedan corresponder en defensa de su imagen y de la verdad", a la vez que ha adjuntado un documento de la conselleria de Agricultura para demostrar que contaba con los permisos.
"La autorización, firmada el 11 de febrero, permite expresamente la retirada de la posidonia mediante un sistema mecánico ante el riesgo que estos depósitos suponen para la navegación y la seguridad de las personas", ha indicado.
El Club Náutico ha explicado que los trabajos se llevaron a cabo entre el 23 de marzo y el 29 de abril y que, cuando finalizaron, lo comunicaron por correo al Servicio de Protección de Especies, que "acusó recibo del aviso y agradeció la información".
Tema sensible
La entidad ha asegurado que "desconoce las razones por las que el Gob ha decidido faltar de manera tan burda a la verdad en un asunto socialmente muy sensible".
Además, ha lamentado "que no se haya solicitado su versión antes de la publicación de dichas graves afirmaciones, que no se ajustan ni por asomo a la realidad de la actuación autorizada".
- Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas
- Investigan por qué la concejala de Urbanismo de Llucmajor no paralizó las obras del polígono pese a reclamárselo los técnicos municipales
- El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
- Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles
- Investigan irregularidades en las obras de urbanización del polígono de Llucmajor
- La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana