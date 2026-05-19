La Asociación de Personas con Discapacidad de Calvià representa con éxito el musical 'Shrek 2'

Los pasados días 9, 10 y 16 de mayo, Asdica (Asociación de Personas con Discapacidad de Calvià) presentó en el Auditorio de Peguera el teatro musical 'Shrek 2', una producción protagonizada por los integrantes del proyecto Grupo de Jóvenes de la entidad.

Sobre el escenario participaron un total de 16 jóvenes con discapacidad intelectual y nueve voluntarios que demostraron su talento, esfuerzo y capacidad artística, emocionando y sorprendiendo al público.

Un instante de la representación / BLANCA MARROIG / Cedida por Asdica

Las tres funciones reunieron a cerca de 800 espectadores, que pudieron disfrutar de un espectáculo trabajado durante meses y que volvió a poner en valor "la importancia de la inclusión a través de la cultura y las artes escénicas", según destacaron desde Asdica.

La actuación tuvo lugar en el auditorio de Peguera / Cedida por Asdica

Desde Asdica destacan que esta obra ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo profesional de la entidad, la colaboración imprescindible del voluntariado y el apoyo de numerosas personas y entidades colaboradoras, entre ellas el Ayuntamiento de Calvià, Fundación Sa Nostra, Eroski, Binibalance, alumnos voluntarios de FP de Imagen y Sonido del IES Junípero Serra, Escuela de Peluquería y Estética Hijos María y José, Discaesport.