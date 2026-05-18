El GOB alerta de dragados en el puerto de Can Picafort "sin la correspondiente" autorización ambiental

El GOB ha advertido una posible "falta de transparencia y control ambiental" en los dragados de los puertos de gestión indirecta de Balears, ante las labores desarrolladas en el Club Náutico de Can Picafort que llevarían a cabo "sin que conste de manera clara la autorización ambiental correspondiente".

Los trabajos de dragado se acometieron a finales del mes abril y han alertado que esto es "especialmente grave" si se tiene en cuenta que en 2022 la Comisión de Medio Ambiente denegó la autorización para el dragado en el interior del puerto, al "detectarse sedimentos con contaminación de categoría C" y exigir que la actuación se sometiera a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Esta situación no sería un "caso aislado", puesto que el GOB ha recordado que recientemente también han surgido "dudas importantes" sobre el dragado del puerto de Ciutadella.

En aquel caso, el GOB Menorca registró formalmente una petición de información ante PortsIB para aclarar cuestiones relativas a la caracterización de los barros, la tramitación ambiental, las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sedimentos y el destino final de los materiales extraídos.

Actualmente, según la información de la que dispone el GOB, PortsIB "todavía no ha respondido" a esta petición formal. Por este motivo, el GOB Mallorca ha adjuntado copia de esta documentación a la nueva instancia registrada ahora en relación con Can Picafort, con el objetivo de "dejar constancia que no se trata de un episodio puntual", sino de una "preocupación creciente" sobre el sistema de control ambiental aplicado a los dragados portuarios en Balears.

"Es preocupante"

"El caso de Can Picafort es especialmente preocupante por su proximidad en espacios marinos protegidos. El puerto se encuentra muy cerca del Lugar de Interés Común (LIC) de Bahías de Alcúdia y Pollença, de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) Espacio Marino del Norte de Mallorca y de praderas de posidonia situadas en el entorno en la bocana del puerto.

El GOB ha alegado que los puertos no pueden funcionar como "espacios opacos" donde las actuaciones de dragado, movimiento de sedimentos y gestión de lodos se traten como "simples operaciones de mantenimiento".

"Cuando los sedimentos presentan contaminación moderada o alta, estas actuaciones pueden tener consecuencias directas sobre el medio marino, las playas, las praderas de posidonia, los recursos pesqueros y los espacios protegidos próximos", han indicado.

La documentación recopilada sobre Can Picafort muestra una "larga trayectoria" de autorizaciones y actuaciones de dragado desde, como mínimo 2005, con episodios sucesivos de recuperación o mantenimiento "de calado", tanto en la bocana, como el interior del puerto. Este historial evidenciaría que no son "actuaciones puntuales", sino una problemática "recurrente" que requiere una "respuesta estructural por parte de la Administración".

El GOB ha reclamado a PortsIB y a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua que hagan pública toda la información relativa a los dragados ejecutados al Club Náutico de Can Picafort, en la que se incluyan expedientes, autorizaciones, informes ambientales, caracterización de los sedimentos, destino final de los lodos y medidas de control aplicadas.

La instancia también solicita aclaraciones sobre los protocolos generales de control ambiental que PortsIB aplica a los dragados ejecutados en puertos de gestión indirecta y pide que PortsIB "refuerce los mecanismos de transparencia y control en todos los puertos de gestión indirecta", especialmente cuando las actuaciones impliquen dragados, movimiento de sedimentos o gestión de materiales "potencialmente contaminados".

El GOB ha considerado "imprescindible" que cualquier dragado cuente con una autorización exprés, evaluación ambiental adecuada, informes sobre afectación a la posidonia y, en los espacios protegidos, trazabilidad completa de los sedimentos e información pública accesible.

"PortsIB no puede actuar como una pantalla detrás de la que los puertos de gestión indirecta operan sin el nivel de control, transparencia y responsabilidad ambiental que exige la protección del litoral y del mar Balear", han mantenido.