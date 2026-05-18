Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere

Otro elemento patrimonial histórico de Mallorca sufre las consecuencias de la expansión urbanística de la isla. En estos últimos meses ha culminado en el núcleo costero de la Colònia de Sant Pere (Artà) la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo solar donde se ubica una milenaria cueva de enterramiento de la época pretalayótica que además está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) y forma parte del catálogo municipal de elementos protegidos.

Se trata de la Cova des Molí des Turó, una cavidad artificial de unos 4.000 años de antigüedad que constituye el único ejemplo en el municipio de Artà de este tipo de cuevas prehistóricas utilizadas para enterramientos, que también son poco comunes en Mallorca y Balears. La cavidad, del periodo naviforme, se compone de una cámara de 5 x 2,5 x 1,20 metros, según consta en el catálogo patrimonial de Artà. Su existencia es una prueba de la presencia humana en este enclave del noreste de Mallorca durante la época prehistórica.

La finca donde su ubica la cueva pretalayótica, ubicada en la calle Sant Pau de la Colònia de Sant Pere, es de propiedad privada y actualmente está dominada por una vivienda de grandes dimensiones cuyas obras ya habrían finalizado, según explican fuentes del Ayuntamiento de Artà, si bien todavía no ha solicitado el certificado de final de obra. En uno de los laterales del solar se ha dejado un pasadizo que, según aseguran estas fuentes, conduce a la entrada de la cavidad subterránea, que debería poder ser visitada por el público debido a su condición de BIC, aunque por ahora todavía no se ha elaborado ningún régimen de visitas.

Plano topográfico de la cueva des Molí des Turó. / DM

El alcalde de Artà, Manuel Galán (PSOE), ha explicado que las obras han finalizado y que los propietarios han dejado un paso en uno de los laterales de la parcela para facilitar el acceso a la cueva. Galán asegura desconocer cuándo y cómo se podrá visitar la cavidad porque se trata de una cuestión que “no es competencia del Ayuntamiento”.

El regidor socialista recuerda que hace uno años la construcción del solar que alberga la cueva fue motivo de polémica en el Consistorio ‘artanenc’, aunque justifica el proyecto urbanístico en un informe del Consell de Mallorca que autorizaba la construcción con una serie de condiciones, entre las que figura la obligación de dejar un corredor para que el público pueda visitar el elemento patrimonial ahora integrado en una propiedad privada. Otra prescripción, según añade Galán, es que el proyecto debía estar supervisado por un técnico para acreditar que la cueva no sufriría daños estructurales.

En el año 2017, los Independents d’Artà presentaron una moción que evidenciaba la preocupación por la conservación del monumento pretalayótico ante la inminencia de un proyecto urbanístico en la finca donde está ubicado. El texto lamentaba que el hecho de pertenecer a una propiedad privada ha implicado que la mayor parte de los vecinos desconozcan la importancia histórica de esta cueva de enterramiento.

Por ello, reclamaron un convenio con la propiedad para garantizar el acceso a personal autorizado para analizar el estado de conservación de la cavidad, así como la posibilidad de recibir visitas públicas concertadas. También reclamaron al Consell la compra de la parcela y que colaborase en la limpieza y adecuacion del espacio, entre otras demandas que no prosperaron.

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Mientras se ejecutaban las obras, hace dos años este partido también exigió la paralización inmediata de los trabajos con el objetivo de evitar males mayores. No obstante, la construcción de la vivienda unifamiliar parece estar finalizada, según ha confirmado el propio Ayuntamiento.