La agricultura ecológica alcanza el 22,8% de la superficie agraria útil de Balears

La superficie agraria ecológica de Balears alcanzó en 2025 las 53.751 hectáreas, lo que representa el 22,8% de la superficie agraria útil del archipiélago. La cifra se eleva a 54.326 hectáreas si se incluyen las superficies destinadas a la producción y extracción de sal marina, según los datos presentados por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE).

El número de operadores ecológicos inscritos se situó en 1.334, con un incremento de 33 respecto al año anterior, un 2,5 % más. En cuanto a la superficie certificada, el aumento fue de 3.210 hectáreas, lo que supone una subida del 6,3 % en comparación con 2024.

En los últimos cinco años, la superficie agraria ecológica ha crecido en 13.983 hectáreas, un 35,1 %, mientras que el número de operadores inscritos ha aumentado en 231, un 20,9 %.

Durante la presentación de los datos, a la cual han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, y Maria Isabel Juan Torres y Jeroni Vera, presidenta y director técnico del CBPAE, respectivamente, se ha valorado la evolución del sector.

"Los datos demuestran que la agricultura ecológica continúa consolidándose como una oportunidad de futuro para el sector primario de Balears, con un modelo productivo cada vez más vinculado a la calidad, la sostenibilidad y el arraigo al territorio", manifestó Simonet.

"Esta tendencia de crecimiento nos acerca a los objetivos europeos marcados para 2030 y confirma que Balears cuenta con un sector ecológico cada vez más estructurado y profesionalizado", dijo, por su parte, Fernández.

Por islas

Por islas, Menorca ya supera el objetivo europeo de la Agenda 2030, con el 28 % de su superficie agraria útil certificada como ecológica. Eivissa fue la isla donde más creció porcentualmente el número de operadores inscritos, con un aumento del 6,2 %.

Por tipos de cultivo, las mayores superficies corresponden a pastos y forrajes, con 26.267 hectáreas; cereales y leguminosas, con 8.553; frutos secos, con 5.582; olivar, con 2.206, y barbecho y abono verde, con 2.145. Estos usos concentran más del 83 % de la superficie agraria ecológica de Balears. En el último año destacaron los incrementos del olivar, con un 14,7 %, y de los cítricos, con un 8,8 %.

Ganadería ecológica

En ganadería ecológica, las islas cuentan con 323 explotaciones y 49.598 cabezas de ganado. Como novedad, Formentera ha inscrito por primera vez una explotación ganadera ecológica en el CBPAE. También, según datos del Ejecutivo autonómico, creció la apicultura ecológica, que pasó de 337 a 448 colmenas, un 33 % más.

El sistema de control y certificación realizó en 2025 un total de 1.493 controles planificados y no planificados, además de 1.679 visitas de control y certificación a operadores inscritos. El CBPAE registró 63 incumplimientos, de los que 39 fueron documentales o de registro, lo que sitúa el nivel de incumplimiento en el 5,7 %, un punto menos que el año anterior, según informó la Conselleria.