El 51 % de los empleados hoteleros de Calvià utiliza el transporte público para ir al trabajo

El 51,1 % de los trabajadores de Calvià utiliza el transporte público para acudir a su puesto de trabajo, mientras que el 48,9 % restante emplea otros medios de transporte, principalmente el vehículo privado. Además, el uso del transporte público es especialmente intensivo: el 86,3 % de quienes lo utilizan lo hacen diariamente. Así lo revela un informe elaborado a partir de 376 encuestas válidas, en 24 establecimientos hoteleros del municipio de Ponent.

El Govern, con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià, impulsa este estudio de movilidad laboral, en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, y ha presentado los resultados de un primer análisis que permite conocer los hábitos de desplazamiento de las plantillas y detectar necesidades de mejora en el transporte público hacia una de las principales zonas turísticas.

En términos globales, según informó el Ejecutivo autonómico, el estudio refleja que el 43,6 % de todos los trabajadores hoteleros encuestados se desplaza diariamente en transporte público, un dato que pone de manifiesto la importancia estratégica de la red de autobuses para el funcionamiento del sector turístico y para la movilidad laboral en el municipio.

Dos reuniones

El Govern y el Ayuntamiento de Calvià han mantenido dos reuniones con participación del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y del alcalde Juan Antonio Amengual, con representantes del sector hotelero del municipio que han colaborado en la iniciativa.

El estudio muestra también las diferentes motivaciones de no utilización del transporte público entre trabajadores de la zona que residen en Palma, Calvià y Andratx, y en otros municipios de Mallorca.

Entre los trabajadores que viven en Palma, Calvià y Andratx y no utilizan transporte público, el principal motivo es el ahorro de tiempo: el 55,8 % considera que el vehículo privado resulta más rápido. También destacan el confort del coche privado (28,3 %) y la baja frecuencia del servicio (20,8 %).

Actualmente hay 12 líneas de autobús del TIB que cubren diferentes trayectos entre los tres municipios, concentrándose la mayor parte de viajes entre Palma y Calvià.

En el caso de los trabajadores que residen en otros municipios más alejados, el estudio muestra que las principales barreras para elegir el transporte público son el número de transbordos, lo que, según el Govern, "hace que el tiempo de viaje en transporte público no sea competitivo con el uso del vehículo privado, o que no disponen de alternativas viables en transporte público".

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Herramienta para mejorar la movilidad

Tanto el Govern como el Ayuntamiento de Calvià consideran que este primer estudio centrado en el uso del transporte público de trabajadores del sector hotelero en Calvià supone una "herramienta clave" para seguir avanzando hacia un "modelo de movilidad más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades reales de trabajadores y empresas del sector turístico".