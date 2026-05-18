Más de 1.200 escolares descubren la Mallorca Natural en una campaña sobre clima y ecosistemas

Una cincuentena de alumnos de quinto de primaria del CEIP Pedra Viva de Binissalem han conocido la Mallorca Natural de la mano de GADMA y Cemex. El alumnado ha recorrido junto a monitores de la entidad ecologista la finca pública de Gabellí Petit para llegar a ses Fonts Ufanes y descubrir los detalles más singuales de nuestros ecosistemas y el clima mediterráneo.

Bernat Fiol de Gadma explica la jornada al alumnado de quinto de primaria de Binissalem. / DM

Gadma y Cemex llevan 21 años impulsando estas campañas de educación medioambiental dirigidas a alumnado de Educación Primaria. Por ello, el presidente de GADMA, Bernat Fiol, no ha dudado en agradecer el apoyo económico de la multinacional a lo largo de estos 21 años de las campañas Mallorca Natural. Este año, se han organizado 16 salidas en espacios naturales como Son Serra de Marina, Muntanyes de Lluc, Torrent de Vinagrella o las Llacunes de Can Figuera, además de ses Fonts Ufanes. En total han participado 1.230 alumnos del Raiguer y del Pla de Mallorca.

Reflexión

Mallorca Natural es una iniciativa con una sólida trayectoria y una gran acogida entre las comunidades educativas y vecinales de la isla. Las actividades dirigidas a los estudiantes de Educación Primaria cambian cada año de localización y temática, y se complementan con la celebración de un concurso de dibujos y redacciones relacionados con la naturaleza. Gracias a ello, los participantes pueden reflexionar de una forma creativa y divertida sobre lo aprendido durante las actividades y recorridos por distintos espacios naturales.

El alumnado ha podido conocer el entorno natural de la finca de Gabellí Petit. / DM

Este año, la campaña está dedicada al clima mediterráneo y a los ecosistemas de nuestras islas. En el marco de esta iniciativa se editan unas revistas que en esta edición se han centrado en El clima mediterráneo y sus comunidades vegetales y Los ecosistemas de las Islas Baleares. “Ambas publicaciones abordan el conocimiento del clima y su repercusión en la formación de los ecosistemas de nuestra tierra, adaptando los contenidos a la comprensión de niños y niñas de entre 7 y 11 años”, concretan desde Gadma.

Durante la jornada de hoy en ses Fonts Ufanes, tanto Nadal Mateu de Cemex como Bernat Fiol de Gadma han destacado que uno de los pilares fundamentales en la formación de los más jóvenes es el conocimiento, la sensibilidad y las buenas prácticas relacionadas con el medio natural y su sostenibilidad. “Conocer el funcionamiento del clima de nuestras islas es esencial, especialmente en un contexto en el que el cambio climático afectará de forma directa a nuestros ecosistemas. Este conocimiento puede ayudarnos, en un futuro no muy lejano, a encontrar respuestas a los retos ambientales que están por venir”, han desgranado.

Un momento de la jornada en la finca de Gabellí Petit. / DM

“Llevamos más de 20 años de colaboración con Gadma y ha quedado claro que desde edades tempranas es clave educar en la conciencia ambiental. Estamos emprendiendo iniciativas para que desde pequeños tengan un respeto hacia el entorno natural de las islas”, ha añadido Nadal Mateu. “Estas campañas se centran en todos aquellos temas que no se explican en las aulas como, por ejemplo, nuestros ecosistemas, nuestros animales o nuestras plantas con la idea de que si conoces tu entorno más cercano, lo vas a cuidar más”, ha resumido Fiol.