La tradición rural llena de vida la feria de Sencelles con una jornada multitudinaria

El buen tiempo reinante durante la mañana del domingo ha propiciado una bulliciosa y participativa jornada ferial en Sencelles, que ha vuelto a convertir al municipio del Pla en punto de encuentro para vecinos y visitantes. La feria, marcada por el ambiente festivo y la puesta en valor de las tradiciones, ha ofrecido un completo programa de actividades vinculadas al mundo rural.

Entre los principales atractivos han destacado la muestra de animales y la exposición de herramientas de labranza antiguas, que han permitido a los asistentes acercarse a las labores del campo tal y como se realizaban antaño. A ello se han sumado las demostraciones en vivo de esquilado de ovejas y de hilado de lana, que han despertado un notable interés, especialmente entre los más jóvenes.

La Plaça de la Vila ha concentrado buena parte de la actividad durante la jornada. Allí, la música del grupo Toc de Crida ha puesto ritmo y animación al evento, mientras que las torres humanas de Al·lots de Llevant han arrancado aplausos y gestos de admiración entre el público, que ha seguido con atención cada una de sus construcciones.

Por otro lado, la Plaça de Son Morei ha acogido uno de los momentos más emotivos del día, con un reconocimiento a los pastores tradicionales del municipio. Este homenaje ha puesto en valor su papel fundamental en la conservación del paisaje agrícola y en el mantenimiento de unas prácticas que forman parte del patrimonio cultural local.

Noticias relacionadas

En conjunto, la feria ha vuelto a evidenciar el arraigo de las tradiciones y la importancia de preservar el legado rural, en una jornada que ha combinado divulgación, entretenimiento y reconocimiento a quienes mantienen vivo el campo.