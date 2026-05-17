Investigan por qué la concejala de Urbanismo de Llucmajor no paralizó las obras del polígono pese a reclamárselo los técnicos municipales

La regidora de Urbanismo de Llucmajor, María Inmaculada Pérez (PP), está en el punto de mira de la investigación por presuntas irregularidades en las obras de dotación de servicios y otros trabajos en el polígono de Son Noguera. Uno de los puntos claves trata de esclarecer por qué la concejala no ha firmado ni ejecuta el decreto para paralizar las obras en el polígono, tal y como dictaron los técnicos de su departamento y los servicios jurídicos el pasado marzo, por incumplir el proyecto presuntamente la legalidad urbanística.

Tal y como adelantó este diario, varios funcionarios municipales han declarado en calidad de testigos ante la Guardia Civil, que lleva a cabo las pesquisas. Según fuentes del caso, todos habrían apuntado a la edil del PP como responsable de que las obras sigan ejecutándose, pese a que según ellos no cuentan con los permisos pertinentes.

Por su parte, la oposición municipal en el Ayuntamiento de Llucmajor exigirá explicaciones al equipo de gobierno liderado por el PP y concretamente a la regidora de Urbanismo

Este diario intentó este sábado recoger declaraciones del equipo de gobierno de Llucmajor sobre las presuntas irregularidades que se investigan en torno a las obras que se ejecutan en Son Noguera, también conocido como Son Fosquet. No obstante, a pesar de la gravedad de los hechos que están en investigación, el PP se cerró en banda y optó por el silencio absoluto con el argumento de que deben "recopilar más información" antes de ofrecer su versión de los hechos. A primera hora de la tarde, fuentes del gobierno local aseguraron que ofrecerían explicaciones, aunque finalmente cambiaron de opinión y se mantuvieron en el mutismo absoluto pese a las sospechas de posibles irregularidades graves que planean sobre la gestión del departamento de Urbanismo.

No así la oposición, que ayer aprovechó el caso para meter el dedo en la llaga. En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista, Jaume J. Oliver, afirmó que “se ha traspasado una línea roja porque se ha pasado de una mala gestión a presuntas irregularidades” y añadió que su grupo reclamará explicaciones y, en función de las justificaciones que aporte el gobierno municipal, exigirá la dimisión o el cese inmediato de la regidora.

Oliver exculpa totalmente a los técnicos del departamento de Urbanismo y pone el foco directamente sobre la responsable política. “Hace tiempo que decimos que la gestión política de Urbanismo es nefasta y, siempre respetando la presunción de inocencia, incluso negligente”, señaló el portavoz del PSOE, que instará al equipo de gobierno a entregar el expediente de la contratación de las obras que se están investigando porque su partido actualmente desconoce su contenido. “Cuando entre los años 2015 y 2019 llevamos a cabo la digitalización de expedientes muchos de ellos se habían perdido”, explicó Oliver, que tiene claro que “en 2025 no se puede ejecutar una obra en base a una licencia de 2009, no tiene sentido”, afirma en referencia a la actuación que se está investigando.

El portavoz socialista calificó ayer de “muy grave” que la Guardia Civil haya recabado información en el área de Urbanismo y prestado declaración a los técnicos. A modo de ejemplo de la “mala gestión” municipal en Urbanismo, Oliver recuerda que la regidora Pérez ha protagonizado algunos episodios “desafortunados” como cuando lanzó comentarios ofensivos hacia los vecinos que habían asistido a un pleno, un suceso por el que el PSOE ya exigió su dimisión. También responsabilizó a la regidora y a la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) de “truncar los proyectos de vida” de muchas familias de Llucmajor porque no pueden construir sus casas, ya que “las licencias se otorgan en plazos de entre dos años y medio y tres años”, por lo que “muchos optan por ir a vivir a otros pueblos”.

La regidora de Urbanismo de Llucmajor, María Inmaculada Pérez, del PP. / DM

Por su parte, el portavoz de Més per Llucmajor, Oriol Gómez, explicó que la intervención de la Guardia Civil en el polígono de Son Noguera “es el síntoma definitivo del descontrol general en el que el equipo de gobierno de Xisca Lascolas tiene sumido al Ayuntamiento”. A su entender, “no estamos ante un hecho aislado de la regidora de Urbanismo, Inma Pérez, sino ante una manera de gobernar opaca de un ejecutivo en el que las prácticas cuestionables, como las que ya habíamos denunciado en el pasado en torno a la figura de Guillem Roig, vienen de lejos”.

Més recuerda que desde hace años viene avisando de que la gestión municipal “no funciona” y reclamando una “transparencia” que “se nos niega de forma sistemática”.

Oriol Gómez añadió que “si se confirma que la regidora del PP ha tenido escondido y retenido desde marzo un decreto de paralización basado en los informes de los propios técnicos de la casa es de una irresponsabilidad política inaceptable”.

Por todo ello, Més exigirá la comparecencia inmediata de la regidora y el “acceso total” al expediente investigado. “Si se confirman las irregularidades, deberán asumirse responsabilidades al más alto nivel”, añadió la formación ecosoberanista, porque “Llucmajor no puede volver a las épocas oscuras del urbanismo bajo sospecha”.

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Alexandro Gaffar, de Llibertat Llucmajor, también avanzó que en la comisión informativa de esta próxima semana exigirá explicaciones al equipo de gobierno e incidió en que “no es el primer escándalo de la regidora Pérez”, en referencia a la denuncia realizada por Més hace unos meses sobre una presunta “legalización exprés” de una vivienda unifamiliar de la regidora en suelo rústico. Gaffar denuncia la “opacidad absoluta” del área de Urbanismo de Llucmajor.