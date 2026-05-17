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Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas

"Nos han adelantado varias veces en curvas sin visibilidad", comenta un usuario, que se queja de la ausencia de Policía o Guardia Civil

Grupos de motoristas toman la carretera de Vallemosa a Deià

Grupos de motoristas toman la carretera de Vallemosa a Deià

DM

Redacción

Palma

Conductores que han circulado esta mañana por la carretera de la Serra de Tramuntana (Ma-10), entre Valldemossa y Deià, denuncian las concentraciones de motoristas que circulaban a velocidades excesivas y realizaban maniobras de alto riesgo. "Es casi un milagro que no se haya producido un accidente", comenta un usuario, "y en todo el trayecto no hemos visto ni una sola patrulla de la Policía Local o la Guardia Civil".

Con la llegada del buen tiempo y el fin de semana, numerosos motoristas han salido a recorrer la carretera de la Serra, una vía que desde hace años atrae a los aficionados a estos vehículos. Estas concentraciones han provocado quejas de los residentes en la zona, que denuncian el ruido, la velocidad excesiva y las situaciones de riesgo que se vivían. Y esta mañana ha vuelto ocurrir.

"No sé cuántos podía haber, pero eran cientos", comenta uno de estos usuarios. "Nosotros hemos salido esta mañana desde Llucalcari y todo el trayecto entre Deià y Valldemossa lo hemos hecho rodeados por motos".

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"Van en grupos de unos quince", explica esta persona, que se desplazaba en coche. "Muy rápido, haciendo mucho ruido y en dos ocasiones nos han adelantado en plena curva. Es un milagro que no haya habido un accidente". El testigo se quejaba también de la falta de vigilancia policial: "En todo el trayecto no hemos visto ni una patrulla de la Policía Local ni un coche de la Guardia Civil, parece que pueden hacer lo que quieran".

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