El Friki Day de Calvià llena Es Generador de creatividad, cultura asiática y ocio juvenil

El Friki Day de Calvià volvió a demostrar este sábado por qué se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario juvenil del municipio. Las instalaciones de Es Generador, en Son Caliu, se llenaron durante toda la tarde de jóvenes y aficionados a la cultura friki, en una jornada que combinó entretenimiento, creatividad y convivencia en un ambiente dinámico y participativo.

Desde la apertura de puertas, a las 16 horas, el flujo de asistentes fue constante. Consolas, ordenadores y videojuegos retro captaron la atención en la zona gaming, mientras que otros optaban por actividades más activas como el láser tag o el escape room, que registró una alta demanda entre el público más joven.

Los talleres creativos también tuvieron una notable acogida, con participantes volcados en la elaboración de manualidades, chapas, tote bags o figuras con hama beads. Paralelamente, la cultura asiática se hizo especialmente visible con propuestas como el taller de escritura coreana o el showcooking de sushi, que despertó gran curiosidad entre los asistentes, además de la foodtruck de comida coreana, que se convirtió en uno de los puntos más concurridos de la jornada.

Uno de los momentos más esperados llegó con los concursos de cosplay y K-pop, que congregaron a numeroso público y participantes. El certamen de cosplay destacó por el nivel y la originalidad de los disfraces, así como por la implicación escénica de los concursantes. Por su parte, el concurso de K-pop, tanto en modalidad individual como grupal, llenó el espacio de coreografías y energía, poniendo en valor el talento local.

El evento volvió a poner de manifiesto la importancia de la participación juvenil en su organización. Un total de 35 jóvenes colaboradores formaron parte activa del desarrollo de las actividades, contribuyendo al buen funcionamiento de la jornada y reforzando el carácter comunitario de la iniciativa.

Además, el cartel de esta edición, diseñado por la joven Alba Soto, también fue protagonista, simbolizando el espíritu del Friki Day: un evento hecho por y para jóvenes.

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Desde el Área de Juventud del Ayuntamiento han valorado muy positivamente la respuesta del público y el desarrollo de la jornada, destacando que el Friki Day continúa creciendo como espacio de encuentro seguro, inclusivo y creativo para la juventud de Calvià.